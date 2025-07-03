Çalışma Yasası Teklifi Tartışmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma Yasası Teklifi Tartışmaları

03.07.2025 16:10
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TBMM'de çalışma yasası teklifi görüşmeleri tamamlandı, muhalefetten düzenlemelere eleştiriler geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin hangi komisyonu ilgilendiriyorsa o komisyonda görüşülmesi gerektiğini belirtti. Plan ve Bütçe Komisyonunun alt Meclis gibi çalıştığını ifade eden Türeli, "Diğer komisyonlar niye çalışmıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'yla ilgili, bunun Milli Savunma Komisyonunda görüşülmesi gerekir, bizimle ilgisi yok. Hani, bırakın Milli Savunma Komisyonunda görüşülmesini, tali komisyon olarak bile görüşülmüyor. Ne acelesi var? Bu gelen 1'inci, 2'nci, 3'üncü maddenin ne acelesi olduğunu ben anlayamadım." dedi.

Türeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri sonuçta bu milletin göz bebeğidir, elbette birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyorsa yapılır ama bunlar anlatılır, toplum bunları, kamuoyu bunu tartışır, bunların gerekli olduğu üzerine bir konsensüs oluşur. Parlamento demek müzakere demek."

Türeli, döner sermaye uygulamasının genişletildiğini, bu teklifle 2 döner sermayenin daha kurulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok sayıda sorun çıkardığını ileri süren Türeli, "Bu sistem Türkiye'nin kamu bürokratik sistemini tahrip etmiştir." ifadesini kullandı.

En düşük emekli aylığı konusunun her ocak ve temmuzda görüşüldüğünü aktaran Türeli, "Gelin bunu sistemli hale getirelim, kriteri olsun. Bizim önerimiz çok açık ve net, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin. Ne yapılacaksa konuşulsun, kök aylıklar artırılsın. Bu şekilde sistematik doğru değil." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, çalışanlara ve emeklilere sadece enflasyon farkı vermenin refah kaybını azaltmayacağını söyledi. Enflasyon farkının geriden gelen bir telafi oluşturacağını kaydeden Usta, "6 ayda başlayan ve sona doğru artan refah kaybını telafi etmiş olamazsınız. Enflasyon farkı vermek enflasyona ezdirmek anlamına gelir. Bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin düzenlemeleri eleştiren Usta, "Görev süresi uzatımında kontenjanların artırılmasını doğru bulmuyoruz. Alt rütbelerdeki personelin motivasyonunun azalmasına neden olacaktır." dedi.

Orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin artırılmasının TSK'yı siyasallaştıracağını da ileri süren Usta, "72 yaşın emsali yok. NATO ülkelerinde emsali yok. Bizim askerimiz yokmuş gibi bunu uzatalım. Alttan gelenleri yarın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayıracağız." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle alakalı bir şey değil torba düzenleme"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifinin ilk 3 maddesinin TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini anlattı. Orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin yükseltilmesini eleştiren Kısacık, "Biz genç nüfusa sahibiz. Genç aslan gibi komutanlarımız varken, onları terfi ettirecekken biz bunu neden daha da öteliyoruz. Kişiye özel düzenleme yaparsak genel yaş haddini yükselteceğiz. Bir kültür oluşturuyoruz burada." dedi.

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için düzenleme yapılacağını hatırlatan Kısacık, "Her sene en düşük emekli aylığını tartışmaktan kurtaralım. En düşük emekli aylığı asgari ücretin altına olmamalı." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, torba kanun uygulamasını eleştirerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle alakalı bir şey değil torba düzenleme. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ihtiyaç varsa yeniden yapılanma olur. Her konuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine atılıp tutuluyor bu da doğru değil." şeklinde konuştu.

Kalaycı, TSK hakkındaki maddelerde Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'nın görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin her işi planlı programlıdır. İhtiyaç görülmesi de ona göredir. O nedenle bu 3 maddede Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Milli Savunma Bakanlığının görüşünü biz önemsiyoruz." dedi.

"10 günlük esneklikle bu hakkı erteleyebilir"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, kanun teklifiyle emekçilerin görmezden gelindiğini ileri sürerek, turizm sektörünün emek sömürüsünün en çok yaşandığı sektörlerden biri olduğunu kaydetti.

Sayyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emekçilerin büyük bir kısmı asgari ücretle ya da yakın bir ücretle çalıştırılıyor. Fazla mesai alamadan uzun süreler çalıştırılıyor. Turizm sektöründe çalışan emekçilerin az bir kısmı sendikaya üye olabiliyor. Burada çalışan emekçilerin barınma ve yemek ihtiyaçları bile karşılanamıyor. Haftalık tatilin 10 günlük süre içinde kullandırılması planlanıyor bu teklifle. Haftalık izin işçinin dinleme hakkını yasal olarak güvence altına alıyor. 10 günlük esneklikle bu hakkı erteleyebilir hatta fiilen bu hakkı ortadan kaldırabilir."

Özel istihdam bürolarının çalışmalarını da eleştiren Sayyiğit, bu büroların işçilerin emekleri üzerinden para kazandığını ileri sürdü. Bürolarda denetimin zayıf olduğunu iddia eden Sayyiğit, kayıt dışı çalıştırma ve fazladan para talep etme gibi uygulamaların görüldüğünü aktardı.

"Bizler de kod kanun olarak görüşmek isteriz"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, torba kanun düzenlemesini kendilerinin de desteklemediğini belirterek, "Bizler de kod kanun olarak görüşmek isteriz. Kanun tekliflerinin görüşmesinin daha çok komisyonlarda olması gerekir. Torba kanun görüşmelerine biz başlamadık. Parlamenter sistemde de vardı, bizden önceki dönemde de vardı. Zaruret olduğu için torba kanunu konuşuyoruz. Kanunları daha hızlı ve düzgün şekilde görüşebilsek biz de kod kanun olarak görüşmek isteriz. Bu İçtüzükle görüştüğünüz zaman belki görüştüğünüz kanunların 10'da birini görüşebiliriz." diye konuştu.

AK Parti döneminde yapılan icraatları anlatan Güneş, "2002 yılında toplam emekli sayımız 6,5 milyon, nüfusumuz 65 milyon. Bugün nüfusumuz 85 milyon yaklaşık yüzde 30'luk artış var. Emekli sayımız 16,9 milyona çıkmış. Artış miktarı yüzde 260. Dünyada hiçbir ülkede 43 yaşında emekli olunan bir yer yoktur. Tüm bu sayı artışına rağmen biz emeklilere döviz bazında daha fazla maaş vermişiz. Gönül ister ki daha fazla olsun." dedi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından darbe girişimi yaşandığını anlatan Güneş, "Askeriye içinde bu terör örgütüne mensup olanların atılmasıyla personel yapısında değişiklik oldu." ifadesini kullandı.

Komisyonda, CHP'li milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılık önergeleri kabul edilmedi.

Kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma Yasası Teklifi Tartışmaları - Son Dakika

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