Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı

Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan Assos ve Troya tünelleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında,"Esasen bu heyecanı sizlerle birlikte yerinde yaşamak arzusundaydık ancak yurt içi ve yurt dışı programlarımızın yoğunluğu buna el vermedi. Biz de açılışı daha da geciktirmeyelim diyerek canlı bağlantıyla bu programı gerçekleştirmek istedik. Açılışını yapacağımız Ayvacık Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünellerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"AYVACIK-KÜÇÜKKUYU ARASINDAKİ MESAFEYİ 2,5 KİLOMETRE KISALTTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kazdağları'nın tabiatına en küçük bir zarar vermeden, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2,5 kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem de emisyondan elde ettiğimiz kazanç, yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

"BÖLGEDE ARTIK BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA SAHİP OLMAYAN ANA GÜZARGAH YOK"

Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar, tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerin coşkusunu da yaşatacaktır."

50 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNİYOR

1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ile 4 bin 17 metre uzunluğunda olan 'Troya' tünelleri 50 dakika süren yolu 5 dakikaya düşürüyor. Tünellerin yapımı İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde gerçekleştirildi.

TURİZME VE LOJİSTİĞE BÜYÜK KATKI

Araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak olan tüneller, trafik akışının sağlıklı olmasını sağlayacak. Tünellerin açılması turizme ve bölgedeki lojistiğe büyük katkı sağlayacak. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.