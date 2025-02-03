CANiK, Savunma Sanayi İhracatında 2024 Hedeflerini Açıkladı

Ekonomi

TÜRK savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren ihracatçı imalatçıları bir araya getirmek ve sektörün ihracat kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten bin 700'ü aşkın üyeye sahip Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), 2024 yılında sektörde en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'un öncü markası CANiK, geçen yıl savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 10'uncu firma olduğunu duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 ve 2023 yılında Türkiye'nin 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında yer alan CANiK, 2024 yılında da bu başarısını sürdürdüğünü ifade etti. 2023 yılında 136 milyon dolar ihracat yaptığını duyuran şirket, 2024 yılında ihracat rakamını ürün satışı ve ihraç kayıtlı satışlar ile birlikte yüzde 27 artırarak 172 milyon dolara yükselttğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "SYS Grup şirketleri, ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarının da katkısıyla 2025 yılında Türkiye'den yapılan ciro ve ihracat performansını daha da artırmayı hedefliyor. Grup, 2025 yılında Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki tesislerinde yıllık 460 bin tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Türkiye'deki üretiminin yüzde 97,5'ini 70 ülkeye ihraç eden firma, dünyanın 20'den fazla ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok çözümü yurt içindeki ve yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturan CANiK, uluslararası pazardaki varlığını her geçen yıl güçlendiriyor" denildi.

Türkiye'den yapılan ihracat ve ciro performansını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirten SYS Grup- CANiK Genel Müdürü Utku Aral, şunları söyledi:

"Şirket olarak, yıllardır süregelen sürdürülebilir ihracat başarımızı 2024 yılında da sürdürerek Türk savunma sanayisinin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında ulaştığımız 136 milyon dolarlık ihracat rakamımızı yüzde 27'lik bir artışla 2024 yılında 172 milyon dolara yükselterek, sektörümüzdeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. En yüksek güvenlik standartlarına sahip, yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarda yarattığımız bu etki, bizi savunma sanayisinin lider ihracatçıları arasına taşımaya devam ediyor. Bu istikrarlı büyümenin en önemli faktörü, teknolojiye yaptığımız yatırımlar, inovasyon odaklı üretim anlayışımız ve küresel pazarlardaki stratejik marka konumlanmamızdır. ABD ve Birleşik Krallık'taki operasyonlarımızın da katkısıyla, 2025 yılında Türkiye'den yapılan ihracat ve ciro performansımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. CANiK olarak, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki gücünü artırmaya, yeni pazarlara açılmaya ve ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sağlamaya kararlıyız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüksek kalite, yenilikçi çözümler ve stratejik iş birlikleri ile sürdürülebilir ihracat başarımızı daha da ileriye taşıyacağız."