Cengiz Şimşek yeniden Gaziantep OSB Başkanı seçildi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Seçimleri yapıldı. Tek adayla gidilen seçimlerde Cengiz Şimşek oy birliği ile yeniden Gaziantep OSB Başkan seçildi.

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesinde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Seçimleri Toplatısı'na Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünver, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, STK temsilcileri, sanayiciler ve davetliler katıldı. Toplantıda divan başkanlığını GSO Başkanı Adnan Ünverdi yaparken, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Başkanı Mehmet Akıncı da divan üyesi olarak görev aldı.

"Gaziantep'i çok güzel bir gelecek bekliyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantepli sanayicilere övgüler yağdırdı ve ilin geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Gaziantep tüm dünya ile ticaret yapan bir şehir. Herkesin bu devirde yatırım mı olur, dediği bir dönemde yatırımı, yeni projeleri kesmeyen bir şehir. Kazandığını ülkesi ile insanları ile paylaşan bir şehir. Valiliğimizde her hafta bir hayır işinin protokolünü yapmanın gururunu yaşıyoruz. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç tüm ülkeleri etkiliyor. Hürmüz Boğazı kapanıyor, dünyanın öbür ucundaki Arjantin 'Bana ne' diyemiyor. Çünkü herkes etkileniyor. Ama şunu samimiyetle söylüyorum; Gaziantep'in geleceği parlak. Önümüz çok açık. Dünyadaki, bölgedeki ve şehrimizdeki gelişmelere bakarak, çok güzel bir gelecek görüyorum" dedi.

"Gaziantep'in gücü birlik ve beraberlikten geliyor"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep OSB'nin hikayesinin, betonun, asfaltın, demirin hikayesi olmadığını belirterek, "Bu hikaye üretmekten vazgeçmeyen sanayicilerin ve işçisinin ekmeğini koruyanların hikayesidir. Gaziantepimiz İpekyolu'nun kalbinde bir yanı Ortadoğu' ya bir yanı Akdeniz'e açılan kadim bir üretim ve ticaret merkezidir. Bizler biliyoruz ki, bu şehirde kazanılan her başarıda alın teri vardır. Emek vardır. Cesaret vardır. ve en önemlisi birlik vardır. İşte biz bu anlayışla hareket ettik. Ortak aklı esas aldık. Çünkü Gaziantep'in gücü, birlik ve beraberlikten geliyor" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz sözler yatırıma dönüştü"

"Üretimi büyütmek, istihdamı artırmak, bizim bu şehre borcumuzdu. Çok şükür verdiğimiz sözlerin her biri yatırıma dönüştü" diyen Başkan Cengiz Şimşek, "Otoyol Köprülü Kavşağı ile sanayicimizin yolunu kısalttık. Fırat'ın bereketini OSB'nin kalbine akıttık. OSB Hastanesi dedik, çünkü önce insan dedik. Teknokentimizle AR-GE'yi ve teknolojiyi destekledik. Meslek Lisemizle geleceğin nitelikli işgücünü yetiştirdik. GES yatırımlarımızla sanayimizi yarına hazırladık. 2 İstasyon ve 1 müfreze ekibinden oluşan itfaiye teşkilatımızla yangın ve kazalara karşı daha hızlı ve etkin müdahale kapasitesi oluşturduk. 7 gün 24 saat görev yapan gezici güvenlik ekiplerimizle OSB'mizde huzur ve güvenliği daha da güçlendirdik. Günlük 150 ton çöp toplama ve çevre temizliği hizmetlerimizle OSB'mizi daha düzenli ve yaşanabilir bir merkez haline getirdik. Burada bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum; Bölgemizin planlı büyümesini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. İmara aykırı ve kaçak yapılara karşı tüm sanayicilerimizin daha duyarlı davranmasını önemsiyoruz. Çünkü parsellerimizin sanayi vasfını korumak, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin geleceğini korumaktır" ifadelerine yer verdi.

"Sadece bugünü değil yarını da planlıyoruz"

Şimşek, "Biz sadece bina yapmadık. Sadece yol yapmadık. Biz aynı zamanda güven inşa ettik. İstikrar inşa ettik. 6. Organize Sanayi Bölgemizle daha da büyüyeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz projeler kapsamında; Dülük Tüneli ile ulaşımda yeni bir dönem başlatacağız. 15 bin konutluk yaşam alanıyla çalışanlarımıza yeni bir hayat sunacağız. İleri teknoloji arıtma tesisimizle çevreye duyarlı sanayi altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Teknoloji lisesi, kreş ve sosyal yaşam alanlarıyla Organize Sanayi Bölgemizi sadece üretim merkezi değil; aynı zamanda güçlü bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarınını da planlıyoruz. Bugün burada sadece bir seçim yapmıyoruz. Aynı zamanda; güvene, istikrara ve tecrübeye sahip çıkıyoruz. Biz ayrıştıran değil birleştiren, kıran değil kucaklayan olduk. Çünkü Gaziantep'e küçük hedefler yakışmaz. Türkiye sanayisine yön veren, Küresel rekabette daha güçlü bir Gaziantep için çalışmaya devam edeceğiz. ve inanıyoruz ki; birliğimizi koruduğumuz sürece Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi dünyada örnek gösterilen bir üretim merkezi olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Sanayicilerimizle birlikte başardık"

Şimşek, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak; hayallerimizi gerçeklere, başarılarımızı ise sınırların çok ötesine taşımaya devam edeceğiz. Bu başarı hepimizindir. Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Valimiz Kemal Çeber'e, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, İlçe belediye başkanlarımıza, Gaziantep Sanayi Odamıza, Ticaret Odamıza, tüm bürokratlarımıza, OSB Müdürlüğümüzün kıymetli çalışanlarına ve en önemlisi Gaziantep sanayicisine gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü siz inandınız. Siz destek oldunuz ve birlikte başardık. Şimdi hedeflerimiz daha büyük. Yolumuz daha uzun. Gaziantep'e küçük hedefler yakışmadığını biliyoruz. Heyecanımız ise ilk günkü kadar güçlü. Çünkü birlik oldukça, Gaziantep kazanacak, üretim kazanacak, Türkiye kazanacaktır" dedi.

"Sanayiciler her alanda kente büyük katkı sağlıyor"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur da toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nin ortak projelerini anlattı. Gaziantep'in ortak akıl ve vizyonla yönetilmesinin başarı getirdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Uğur, sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracatı ile kentin her anlamda gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Başkan Vekili Uğur, işbirliği ile gerçekleştirilen ulaşım, altyapı ve konut projeleri ile Gaziantep OSB'nin önemli bir rekabet avantajına kavuşacağını, adeta cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Seçimlere sanayiciler büyük ilgi gösterdi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni müteşebbis heyet üyeleri belirlendi. Yapılan seçimlerin ardından OSB'nin yeni yönetim kurulu Cengiz Şimşek, Ercan Sayın, Fahrettin Kaplan, Mahsum Altunkaya, Mehmet Şakir Özmen, Necmettin Memiş, Yaşar Erturhan'dan oluştu. Yedek üyeler ise Beyhan Uslu, Metin Yıldırımdemir, Ali Yener, Ali Kaplan, Uğur Nacarkahya, İlker Akın Subaşı ve Mustafa Çokay oldu. - GAZİANTEP