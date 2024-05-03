Cezayir'den Gelen Seyahat Acentesi Temsilcileri Trabzon'da Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Cezayir'den Gelen Seyahat Acentesi Temsilcileri Trabzon'da Görüştü

Cezayir\'den Gelen Seyahat Acentesi Temsilcileri Trabzon\'da Görüştü

Cezayir'den gelen turizm acentesi temsilcileri, Trabzon'da meslektaşlarıyla bir araya geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Karadeniz'in turizm potansiyeli ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Görüşmeler sonucunda, karşılıklı bağlantıların kurulması ve direkt uçuşların önemi vurgulandı. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in Kuzey Afrika pazarında güçlü bir tatil destinasyonu olarak konumlandırılması hedeflendiği belirtildi.

03.05.2024 16:01
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Cezayir'den gelen seyahat acentesi temsilcileri Trabzon'da meslektaşlarıyla görüştü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA, TTSO, DOKA ve THY iş birliğinde Cezayir'den turizm acentesi temsilcileri Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan etkinlik için bölgeye geldi.

Heyetle bir araya gelen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, karşılıklı bağlantılar kurulduğunu ve görüşmelerin iki ülkeye de fayda sağlamasını diledi.

Çelebi, Karadeniz'in, Kuzey Afrika ülkeleri için de ideal bir turizm bölgesi olduğunu belirterek, "Kuzey Afrika, Karadeniz bölgesine çok benziyor, dağlarıyla, yeşillikleri ile Karadeniz'i aratmayacak doğal güzellikleri var. Cezayirli misafirlerimizin daha farklı bir yapıya, daha farklı bir doğaya ve daha koyu bir yeşilliğe sahip Karadeniz'den çok memnun kalacağını düşünüyorum. Burada çok rahat edebilirler." ifadelerini kullandı.

Direkt uçuşların da önemine değinen Çelebi, şunları kaydetti:

" Türkiye'den de bölgemizden de Cezayir'i görmek isteyen birçok insan olacaktır. Bunu da ön plana alarak çalışmaların yapılmasında fayda var. Karşılıklı direkt uçuşlar olursa yaklaşık olarak Cezayir'den Trabzon'a direkt uçuşla 3-4 saatte gelebilirler. Eğer charter uçuşları olursa karşılıklı bir turizm yapılabilir. Bugünkü B2B görüşmelerinin her iki ülke açısından hayırlı olmasını, buradaki işletmelere bol, helalinden kazanç getirmesini temenni ediyorum."

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar da Kuzey Afrika pazarında Karadeniz'i güçlü bir tatil destinasyonu olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıl mayısta Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır, Cezayir, Fas ve Tunus'a yönelik program yaptıklarını anımsatan Akpınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl da Cezayir programıyla birlikte Kuzey Afrika'ya açılımı aslında kesinleştirmiş bulunuyoruz. Bölgemizin eşsiz tarihi, kültürel değerlerini, destinasyonlarını, yine bölgemizin doğal güzelliklerini bu coğrafyada daha fazla tanıtma imkanı bulacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki dönemde inşallah belki bir rehber çalışmasıyla bu işi daha da güçlendirerek Kuzey Afrika'yı önemli bir pazar olarak konumlandırmak istiyoruz. Tanıtım çalışmalarının Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayarak Orta Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pazarlara da açılmasını planlayarak hedef pazarlarımızı çeşitlendirilmesini önemsiyoruz. Turizmde hizmet kalitesini arttıracak yatırımlarla birlikte çok daha güçlü, turizmle cazibe merkezi haline gelmiş Trabzon, Doğu Karadeniz hayalimiz var."

Açıklamada, etkinlikte 700'ün üzerinde görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cezayir'den Gelen Seyahat Acentesi Temsilcileri Trabzon'da Görüştü - Son Dakika

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