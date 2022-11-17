Kilis'te Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen 6 çocuk babası adam, ağlayarak isyan etti: Benim çocuklarım aç, işim yok, iş istiyorum - Son Dakika
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Kilis'te Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen 6 çocuk babası adam, ağlayarak isyan etti: Benim çocuklarım aç, işim yok, iş istiyorum

17.11.2022 19:56

Kilis'te esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir adam, gözyaşları içinde kalarak, "Benim çocuklarım aç. İşim yok, iş istiyorum. Ekmek param yok" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şahsın iletişim bilgilerini alarak yardımcı olacaklarını belirtti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kilis'te esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bu sabah önce Kilis Sanayi ve Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu, sonra CHP'ye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, Kilis merkezdeki Murtaza Caddesi esnafını ziyaret etti, dertlerini dinledi.

"ÇOCUKLARIM AÇ"

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında ise bir vatandaş, işsiz olduğunu belirterek CHP liderinden yardım istedi. Yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu'na anlatırken gözyaşlarıyla anlatan şahıs, "Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira" şeklinde konuştu. Şahsın bu talebi üzerine iletişim bilgilerini alan Kılıçdaroğlu, daha sonra vatandaşla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

KPSS'YE HAZIRLANAN GENÇ İÇİN KÖYE KİTAP GÖNDERECEK

Öte yandan KPSS'ye hazırlanan bir genç kadın Kılıçdaroğlu'ndan yardım talep ederek, "KPSS öğrencisiyim, bizim köyde internet yok, ders çalışmakta zorluk çekiyoruz. Bilgisayar falan yok. Bir kütüphane olursa bizim köye" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Muhtarla konuşun, telefonunu alsınlar, hangi kitapları istiyorsanız onları isteyin. Söyleyin, tamamını göndereceğim ben size" dedi.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: Bugün Serhat Şehri Kilis'teydik. Esnaf Ziyaretine Çıktık, Halkımız Bizi Yalnız Bırakmadı. Başaracağız; Hep Beraber, Hep Beraber Kılıçdaroğlu: Bugün Serhat Şehri Kilis'teydik. Esnaf Ziyaretine Çıktık, Halkımız Bizi Yalnız Bırakmadı. Başaracağız; Hep Beraber, Hep Beraber Kilisli İşsiz Yurttaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'İş İstiyorum. Benim Çocuklarım Aç. Ekmek Param Yok' Kilisli İşsiz Yurttaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'İş İstiyorum. Benim Çocuklarım Aç. Ekmek Param Yok'

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen 6 çocuk babası adam, ağlayarak isyan etti: Benim çocuklarım aç, işim yok, iş istiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen 6 çocuk babası adam, ağlayarak isyan etti: Benim çocuklarım aç, işim yok, iş istiyorum - Son Dakika
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