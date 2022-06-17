Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak - Son Dakika
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Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

17.06.2022 10:09

Milyonlarca çiftçinin beklediği destek ödemeleri hakkında güzel haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi verdi. Kirişçi, 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla gerçekleştirilen ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, milyonlarca çiftçinin beklediği gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BUGÜN HESAPLARDA"

Kirişçi, "77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

KALEM KALEM DESTEK ÖDEMELERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak destek ödemelerinin 49 milyon 196 bin 798 TL'si Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak, 18 milyon 310 bin 190 TL'si Sertifikalı Tohum Üretim Desteği olarak, 9 milyon 863 bin 415 TL'si ise Kırsal Kalkınma Yatırımcılarının Desteklenmesi kapsamında verilecek.

Son Dakika: Çiftçilerin beklediği haber geldi! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
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Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak - Son Dakika
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