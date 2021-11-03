Üye Girişi
Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor - Son Dakika

Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor

03.11.2021 13:54

Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran, her evden çöpe atılan tekstil ürünleri, kilim ve yünlerden yaptığı çantaları, başta ABD olmak üzere 23 ülkeye 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla ihraç ediyor.

Gaziantep'te ikamet eden Ayhan Demirkıran adlı vatandaş, mesleğiyle takdir ediliyor. Demirkıran, çöplere atılan kilim ve yünleri topladıktan sonra çanta haline getiriyor. Bu ürünler de başta ABD olmak üzere 23 ayrı ülkede Türkiye'yi temsil ediyor. Demirkıran, talepten son derece memnun.

Herkes atıyor! Çöpten topladığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor

OTANTİK ÇANTALAR YAPIYOR

Çöpten topladıkları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini söyleyen Ayhan Demirkıran, "İşimiz insanların yapmadığı, göremediği şeyleri gösterebilmek ve yapabilmek. Bu konuda değişik şeyler üzerine çalışma yapmaktayız. Geçmişten günümüze gelen bazı manevi duyguların hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin köylerde ve evlerde dokumuş olduğu, yıpranmış ve zedelenmiş olan kilimleri tekrar işleyerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz" dedi.

Herkes atıyor! Çöpten topladığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor

"ORTALAMA 23 ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ"

Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, "Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. İnsanlar aşkını, sevdasını genelde kilime dokumuş. Bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken, onu dokuyanın hissettiğini hissediyor" diye konuştu.

Herkes atıyor! Çöpten topladığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor

"100 İLA 300 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Demirkıran, el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı 14:20 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? 14:14 Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği? Belediye Başkanı tepki çeken 14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü
Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor 13:45 Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor" Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun 13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları
18 gündür her yerde aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 12:26 18 gündür her yerde aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı

Son Dakika Haberleri
14:21 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü
14:19 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak
14:14 Kayıp olan kadın ölü bulundu, Müge Anlı isyan etti: Nedir bu ülkede bu kadınların çektiği?
14:00 Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü
13:47 Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti
13:45 Gençlerin taşlı ve bıçaklı kavgasına tepki çeken sözler: O da kaşınıyor"
13:40 Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı
13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak         
14:19
TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu.         
14:08
Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti         
13:48
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın         
13:13
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 14:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çöpten aldığı ürünleri 23 ayrı ülkeye 300 liradan satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement