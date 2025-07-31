Çukurova Havalimanı 4,5 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurova Havalimanı 4,5 Milyon Yolcu Ağırladı

Çukurova Havalimanı 4,5 Milyon Yolcu Ağırladı
31.07.2025 09:42
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Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 ayda 4,5 milyon yolcuya hizmet vererek bölgeye katkı sağladı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 10 ayda 4,5 milyon yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos 2024'ten bu yana Çukurova bölgesinin turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlıyor. Havalimanı ayrıca, bölgeye kolay ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanının iç hatları 8 ilin yanı sıra dış hatları, Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih kentlerinin yanı sıra Londra, Lefkoşa, Beyrut, Podgorica, Medine, Şarm El-Şeyh, Dubai, Moskova, Üsküp, Bakü, Tiran ve Amsterdam olmak üzere 19 noktaya da aktarmasız yolculuk fırsatı tanıyor.

Konuyla ilgili Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Çukurova'da Nice ve Tayland'da dahi uçuşlar gerçekleştirebiliyoruz"

Oflaz, 2025 Haziran ayına kadar 4,5 milyon yolcuya hizmet verildiğini ve 40 bin uçağın ağırlandığını belirterek, "10 Ağustos itibariyle açılışımız gerçekleştirdi. 2025 Haziran ayına kadar 4,5 milyon yolcuya hizmet verdik. 40 bin uçağı ağırladık ve o yolculara hizmet verildi. Şuanda Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan dış hatlarda 19 noktaya direkt uçuşumuz var. Dış hatlarda özellikle geçmiş döneme göre yüzde 20 oranında artışımız gerçekleşti. Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih kentlerinin yanı sıra Londra, Lefkoşa, Beyrut, Podgorica, Medine, Şarm El-Şeyh, Dubai, Moskova, Üsküp, Bakü, Tiran ve Amsterdam'a da seferlerimiz var. Geçmiş döneme nazaran Bakü'ye doğrudan seferlerimiz açıldı. Haftanın her günü Rusya'da Moskova'ya uçuyoruz. Bununla beraber genel havacılık uçuşlarımızda var. Genel havacılık faaliyetiyle uçtuğumuzda ise buradan Nice ve Tayland'da dahi uçuşlar gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine uçuşlar düzenlemek ilk hedeflerimiz arasında"

Yeni destinasyonların eklenmesinin gündemlerinde olduğuna vurgu yapan Oğuz Oflaz, "Önümüzdeki dönemdeki hedefler arasında yeni destinasyonların eklenmesi söz konusu. Kargonun artması da bu destinasyonların altını dolduran faaliyetlerden birisi. Burada en önemli hedefimiz Orta Doğu. Havalimanımız bulunduğu konum itibariyle Çukurova'yı, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya bağlayan bir pozisyonda. Buradan Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine uçuşlar düzenlemek ilk hedeflerimiz arasında. Önümüzdeki portföyümüze yeni bir havayolunu dahil ederek Stuttgart'a doğrudan uçuş ile operasyonlarımızı devam ediyor olacağız" diye konuştu.

"Artık büyük gövde uçaklar havalimanımıza gelebiliyor"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10-12 milyon potansiyel yolcuya hizmet verdiğine dikkat çeken direktör Oflaz, daha sonra şunları söyledi:

"Adana ve Mersin'e çok yakın. Ancak 1,5 saat mesafe ile yaklaşık 10-12 milyon potansiyel yolcu nüfusuna sahip. Önemli bir lojistik ağ olma özelliğine aday. Burası Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya açılan bir kapı olmuş durumda. Burada aynı yolcu faaliyetlerinde sağladığımız gibi kargo faaliyetlerinde de altyapı kazandırdık. Geçmişte büyük uçaklar bölgeye inemiyordu ancak artık yolcu potansiyeli ve kargo potansiyelinin artması sebebiyle operasyonlarımızda büyük gövde uçaklarda havalimanımıza gelebiliyor. Bu uçakların sadece içi değil, ambarları da doluyor. Artık çok daha fazla kargo, dünyanın birçok noktasına uçabilir olacak."

Öte yandan Oflaz, dijitalleşmenin ilk hedefleri arasında olduğunu belirterek, içerisinde heliportun da olduğu genel havacılık terminalinin gelecek aylarda açılacağını açıkladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çukurova Havalimanı 4,5 Milyon Yolcu Ağırladı - Son Dakika

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