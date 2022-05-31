Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar

31.05.2022 19:29

Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşmasında gençlerle sigaranın zararlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkole gelen zamları eleştirenler hakkında ise, "Alkol ve sigarada vergiyi devamlı artırıyoruz, bundan dolayı çok rahatsızlar. Yani suluda artırıyoruz hem de sigarada falan artırıyoruz. Fakat hayret. Aç sefil geziyor ama rakıyı, birayı almaktan geri durmuyorlar." dedi.

Resmi Gazete'de son olarak 27 Mayıs'ta yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25'e yükselirken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Böylece alkol derecesi yüzde 22 ve üstü olan içeceklerden alınan asgari maktu vergi tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV ise 0,71 TL'den 0,78 TL'ye yükseltildi.

"AÇ SEFİL GEZİYORLAR AMA ALMAKTAN GERİ DURMUYORLAR"

Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşmasında gençlerle sigaranın zararlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alkole gelen zamlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alkol ve sigarada vergiyi devamlı artırıyoruz, bunda dolayı çok rahatsızlar. Yani suluda artırıyoruz hem de sigarada falan artırıyoruz. Fakat hayret. Aç sefil geziyor ama rakıyı, birayı almaktan geri durmuyorlar. 'Yeter ki alayım' diyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alkole gelen zamlara tepki gösterenlere yanıt: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar

"NARGİLENİN SİGARADAN DAHA ÇOK ZARARI VAR"

Nargile hakkında da görüşlerini paylaşan Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil. Tam aksine daha çok zararı var. Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım." dedi.

"ELEKTRONİK SİGARA DA ÖBÜRÜNDEN FARKLI DEĞİL"

Elektronik sigara hakkında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız, bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alkole gelen zamlara tepki gösterenlere yanıt: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz. Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alkole gelen zamlara tepki gösterenlere yanıt: Aç sefil geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar

"DOKTORLARIMIZDAN SEFERBERLİK BEKLİYORUZ"

Yaşam noktasında zararlı olduğunu biliyoruz. Zararlı olduğunu bildiğimiz halde sigarasını da alkolünü de alıyoruz. İlmini yapanlar bizi ciddi anlamda üzdü. Doktorlarımızdan çok büyük seferberlik bekliyoruz. Doktorlarımızın atacağı adımlarla seferberliği yaygınlaştırmamız lazım. Kanser hastalarının sayısı istiyoruz ki daha da azalsın. Tütün, tütünsüz günler falan iş öyle bir yere doğru geldik ki bağımlılıkla mücadele olayına geldi. Bir de bakıyorsunuz iki-üç yaşında çocuklarda elinde telefon var. Bırakmıyor. Annesi almaya çalışırsa annesinin üzerine gidiyor. Mücadelesini veren anneleri görüyoruz. Neredeyse annesine elindeki telefonu atacak kadar ileri giden çocuklar var. Şu anda Yeşilay da bunun mücadelesini veriyor. Elinden bırakmıyor, kendini yerden yere vuruyor. İnşallah bu ortak mücadeleyi de ekranlarından izleyen tüm halkımız evlerinde vermek suretiyle çocuklarımız bu bağımlılıktan kurtarma başarısını da gösterirler."

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar - Son Dakika


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