Erdoğan'a Hafize Gaye Erkan sorusu: Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi? - Son Dakika
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Erdoğan'a Hafize Gaye Erkan sorusu: Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi?

14.06.2023 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafize hanımı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Ve bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından ilk resmi ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yaptı. Erdoğan, ziyaretlerin dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BİLİYORSUNUZ BEN KADRO HAREKETİNE İNANIRIM"

Gazetecilerden birinin yönelttiği "Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Sizin keşfiniz midir kendisi? Genç bir kadının Türkiye'nin önemli bir kurumunun başına getirilmesi açısından bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi? Mehmet Şimşek Bey de bu kararınızda hemfikir mi?" sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafize hanımı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Yani ben bir göreve geldim; ne yapıyorum, kadromla geliyorum; yani Bakan arkadaşlarımı seçiyorum, inceliyorum ve bununla da kalmıyorum, farklı bazı isimler varsa bunlar üzerinde de çalışmalar yürütüyorum ve buna göre de kabinemi oluşturuyorum.

"YURT DIŞINDA KİM VAR, NASIL BİRİSİDİR SORUŞTURUYORUZ"

Bu kabineyi oluştururken şu anda benim bütün Bakan arkadaşlarım kendi Bakan Yardımcılarını benim önüme getirmişlerdir ve o Bakan Yardımcılarını ben kendilerinden aldıktan sonra ayrıca istihbaratla da onlar üzerinde bir çalışma yapmışımdır. Nasıldır, ne var ne yok filan… Ve aynı şekilde yurt içinde, yurt dışında… Eğer yurt dışındaysa orada da kimdir, nedir, nasıl birisidir" bütün bunların hepsini soruşturuyoruz. Tabii maalesef çok garip ataklar var. Bu ataklarda da bakıyorsunuz, aman ya Rabbi neler uyduruyorlar neler… Biz tabii artık yani iğnenin deliğinden çok geçtik, bunları pek yutmuyoruz ama çalışıyoruz, ediyoruz. Ve bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler.

"BİZİ MAHCUP ETMEYECEKLERİNE İNANIYORUM"

Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Bu adımı hayırlısıyla attık. Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum."

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'a Hafize Gaye Erkan sorusu: Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'a Hafize Gaye Erkan sorusu: Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi? - Son Dakika
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