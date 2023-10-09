Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Müjdemizi vereceğiz'' dediği Kabine, bugün toplanıyor

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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Masada memur emeklilerinin merakla beklediği maaş zammı konusu var. Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamayla emeklilere beklenen müjdeyi vermesi bekleniyor.

İSRAİL VE FİLİSTİN GERİLİMİ

Kabine toplantısında masada birbirinden önemli konu başlıkları var. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim toplantıda gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde itidal çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti.

TERÖRLE MÜCADELE

Gündeme gelecek bir diğer konu başlığı ise terörle mücadele. Terör örgütüne yapılan operasyonlar değerlendirilerek, bir kez daha kararlılıkla mücadele çağrısı yapılması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de son detayları paylaşması bekleniyor.

EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurlar için bir sonraki kabine toplantısını işaret etmişti. Açıklamalarında Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra müjdemizi açıklayacağız. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız." dedi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Bu sözler sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.' dedi.

Bu gelişmeler sonrası gözler kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.