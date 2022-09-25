Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor

25.09.2022 19:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da konuşma yaptı. Merkez Bankası'nın politika faizini 12'ye düşürmesi hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, "Artık büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin faydalı olduğunu ikrar etti, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Enflasyonu, faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse bile ciddiye alınmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasındaki en önemli satırlar, ekonomiyle ilgili olanlardı.

PUTİN'DEN ÖRNEK VERDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde politika faizinin düşürmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin faydalı olduğunu ikrar etti, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Enflasyonu, faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse bile ciddiye alınmıyor" ifadelerini kullandı.

"İTO'DAN EN BÜYÜK DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

Konuşmasının devamında iş insanlarından destek beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin uç beyleri her dönemde olduğu gibi iş dünyamızın elemanları olacaktır. Hem kendimiz kazanacağız hem de daha adil dünya için her alanda medeniyetimize yakışan duruşumuzu göstereceğiz. Kardeşlerim yapacak çok işimiz var. Bunları hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirip, sizlerle başaracağız. Emeğiniz, gayretiniz, desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Karadeniz'den gazı ulaştırdığımız devran başka dönecektir. Ekonomi programımızın araçlarını da buna göre belirliyoruz. Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmeye kararlıyız. Şubat ayından itibaren enflasyonu makul seviyelere indireceğiz.

"1000 LİRALIK ISINMA DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara naklen ödenen yemek faturaları da vergi istisnası kapsamına girecektir. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz."

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Merkez Bankası, Ekonomi, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor - Son Dakika


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