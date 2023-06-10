Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak

10.06.2023 16:19

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler salı günü gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yılmaz, görüşmelere ilişkin, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.

Seçimler sonrası gözler temmuz ayında gerçekleşecek olan asgari ücret zammına çevrildi. Bu doğrultuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak.

"TEK TARAFLI BİR HADİSE DEĞİL"

Milyonlarca çalışanın kafasında 'Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yatarken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yılmaz, "Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. Asgari ücret müzakereleri işçi tarafı var, işveren tarafı var. Bir de bakanlığımız kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan gelişmeler, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşmayla onu temenni ediyorum" dedi.

"BİR UZLAŞMAYLA SONUÇ ÇIKACAK"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ 11 BİN 650 TL

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

YENİ YILDA 8 BİN 500 LİRA OLDU

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YORUMLAR (4)
  • Özcan Kuvan: iki yüz bin yapsalar ne olacak? Fiyat istikrarı olmadığı sürece iki ayda iki yüz binde erir gider. Malesef ekonomi bitik. Bu gün ücrete zam yaparlar sabahında a dan z ye her şeye zam gelir biz yine tırmalamaya devam ederiz.Tutturmuşlar bir dış güçler saldırıyor mevzu yıllardır aynı terhane. Neyse boş ver gitsin. Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • serdar erdogmus: İşveren olarak enfelasyon oranında zam yapabiliyoruz. Buda şu anbgekirşn 9 artması demek Gider ayağı 1 yıllık SSK lıya 0 zam yapıldı döviz bazlı parça gideri %80 Kira benzin yemek otel giderleri %80 Nasıl ayakta kalacağız Pastane. Berber manavvdeğiliz ki her ürüne 5 lira zam yap kurtar Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
  • sait acar: Çıksa ne yazar,çıkmasa ne yazar.emekli ve çalışanlar paramparça oldu.el attığın ürün 100 ila 200.pqzarda en ucuz meyve sebze 15 25 diye başlıyor.bu ayıp iktidara yeter de, artar da.Ama duyan kim. Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak - Son Dakika


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