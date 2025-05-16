Cumhuriyet'i Kuran Şehirler Buluşması Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhuriyet'i Kuran Şehirler Buluşması Samsun'da Gerçekleşti

Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ın ticaret ve sanayi odası başkanlarının katıldığı 'Cumhuriyet'i Kuran Şehirler Buluşması' etkinliği yapıldı. Vali Orhan Tavlı, Türkiye'nin müreffeh bir geleceği için çalıştıklarını belirtirken, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da ekonomik birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

16.05.2025 20:24
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Samsun'da "Cumhuriyet'i Kuran Şehirler Buluşması"

SAMSUN - Cumhuriyet'i kuran şehirler arasında "meşale" olarak görülen Samsun, Amasya, Erzurum ile Sivas'ın ticaret ve sanayi odasıbaşkanları Samsun'da buluştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasıtarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet'i Kuran Şehirler Buluşması" düzenlendi. Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Onur Öztekin yaptı.

Vali Tavlı: "Daha müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bugün kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı büyük mirasla Cumhuriyet'i kuran şehirlerin mensupları olarak çok daha büyük bir gurur duyuyoruz. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni; ekonomisi, sanayisi, eğitimi, sporu ve turizmiyle daha müreffeh bir ülke haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle Samsun'un ve Anadolu'nun yüzyılı olması için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Başkan Doğan: "Bu şehirlerin üretim birliktelikleri de ülkemize önemli bir enerji sağlayacaktır"

Toplantıya katılan şehirlerin 'ekonomik üretim birlikteliği' kurması önerisinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "19 Mayıs'a giden önemli günlerdeyiz. Şehir buna hazır bir şekilde bekliyor. Şehide çok fazla misafirlerimiz var. Bunu sadece kurtuluşa giden yoldaki şehirler olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da birbirlerini destekleyen çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu kuruluş mücadelesi bugün de üretim mücadelesi ile ülkemizde önem arz etmekte. Bu şehirlerin üretim birliktelikleri de ülkemize önemli bir enerji sağlayacaktır. Ben emeklerinizden dolayı, katkılarınızdan dolayı bu fikrin ortaya çıkması ve bugün burada hayat bulmasından dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Başkan Murzioğlu: "Bize düşen bu kutlu mirası üreterek, istihdam sağlayarak, kalkınmayı destekleyerek yaşatmaktır"

Ticaret ve sanayi odaları olarak ülke ekonomisine katkı vermeyi görev olarak gördüklerini vurgulayan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise "Bugün burada yalnızca bir program gerçekleştirmiyor. Milletimizin o büyük yürüyüşünün başladığı noktada yeniden buluşuyoruz. 19 Mayıs bir tarihten ibaret değildir. 19 Mayıs bir milletin yeniden doğduğu gündür. 19 Mayıs Samsun'da yanan bir kıvılcım, Anadolu'yu aydınlatan bir meşaleye dönüşümüdür. Bugün bizlere düşen görev; iş dünyası olarak bu kutlu mirası üreterek, istihdam sağlayarak, kalkınmayı destekleyerek yaşatmaktır. Gençlere umut verecek bir gelecek ancak güçlü bir ekonomiyle mümkündür. Bu nedenle bu tarihi mirası anmak kadar onu yaşatmak da boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Prof. Dr. Sinan Canan "Yeni Dünya Becerileri" ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın da "Cumhuriyet'e Giden Yolda İlkadım" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara hitap etti.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Salih Zeki Murzioğlu, Orhan Tavlı, Etkinlikler, Politika, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Kültür, Amasya, Samsun, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhuriyet'i Kuran Şehirler Buluşması Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika

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