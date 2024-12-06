Denizi Olmayan Kayseri'den 10,5 Bin Ton Balık İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizi Olmayan Kayseri'den 10,5 Bin Ton Balık İhracatı

Denizi Olmayan Kayseri\'den 10,5 Bin Ton Balık İhracatı

Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, 6 ülkeye 10,5 bin ton balık ihraç etti. Hedefi 50 bin ton.

06.12.2024 12:55
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Denizi olmayan Kayseri'de 24 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Duran, yıl içerisinde 6 ülkeye 10 bin 500 ton balık ihracatı yaptı.

Kayseri'de yaşayan ve 24 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Duran, 15 yıl önce ihracat yapmaya karar verdi. İhracatta kendini geliştiren Duran, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncüsü ve Kayseri ihracat birincisi oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde depo kuran Duran, denizi olmayan Kayseri'den bu yıl Irak, Suriye, İran, Rusya, Yunanistan ve Ukrayna'ya ortalama 12 çeşit tatlı ve tuzlu su balığı olarak 10 bin 500 ton balık ihracatı gerçekleştirdi. Balığa talebin fazla olduğunu ve mevsim itibarıyla balık azlığından ihracatta düşme olduğunu söyleyen Ekrem Duran, "Biz 2000 yılından beri balıkçıyız ve 2009 yılından beri de, yani 15 yıldır da ihracat yapıyoruz. Özellikle 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl ortalamasına bakılırsa bu yılın ilk 6 ayında Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Irak ve Suriye'ye 11 bin ton ihracatımız var toplamda. Bu aylarda da biraz balık kıtlığı olduğu için ortalama aylık 15 araba, yani 300 ton ihracatımız var. Piyasada alabalık ve somon sıkıntısı olduğu için ihracatta biraz gerileme var talep de çok olduğu için. Ortalama şu an için aylık 300 ton, yıl ortalamasında da 15 bin ton ihracatımız var. 12 çeşit balık ihraç ediyoruz. Çupra, levrek, somon, alabalık, kefal, turna, sazan gibi. Yani sazangiller sınıfında yedi çeşit ve çupra, levrek, alabalık, somon. Avrupa'ya alabalık, somon, çupra, levrek ve Rusya'ya da alabalık, çupra, somon ile levrek, Orta Doğu'ya tatlı su balıkları gönderiyoruz. Geçen yıl 15 bin 500 ton ihracatımız var. Bu yıl şu ana kadar 10 bin 500 ton ihracatımız var. İhracatta azalmanın sebebi de üretimde bir azalma ve talepte çoğalma var" dedi.

"Kayseri'de deniz yok, deniz kadar balık var"

Duran, denizi olmayan Kayseri'den ihracatta hedeflerinin 50 bin tona kadar çıkmak olduğunu söyleyerek, "Kayseri'nin denizi yok ama Kayseri'de deniz kadar balık var. Denizde olmayan balık var. Bizim Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde depolarımız var. Orada balıkları toplayıp buraya getirip, burada paketleyip yurt dışına gönderiyoruz. Kayseri'den ihracatın 11-15 bin tonunun 2 bin tonunu Kayseri ve civarında temin ediyoruz. 13 bin tonunu Bursa, Yozgat, Çorum, Tokat, Antep, Elazığ, Malatya illerimizden topluyoruz. Buradan da paketleyip yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde topluyoruz. Denizi olmayan Kayseri'den yıllık net 15 bin ton yıl ortalaması olarak ki bu 17 bin ton oluyor, 12 bin ton alıyor ama yıl ortalaması 15 bin ton olan ihracat yapıyoruz. Hedefimiz inşallah önce Kayseri'de göllerde bu balıkçılığı Tarım İl Müdürlüğü yardımcılığıyla balıkçılık rezervini çoğaltarak, 30, 40, 50 bin tona çıkarmak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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