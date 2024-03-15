Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl Şubat ayında konut satışı bin 199 iken, bu yıl aynı ayda 27 adet konut satışı artarak bin 226 oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.
İpotekli konut satışları 8 bin 827 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu. Şubat ayındaki ipotekli satışların 2 bin 60'ı, Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 3 bin 464'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.
Denizli'de konut satışları arttı
Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Denizli'de de konut satışları geçen yılın Şubat ayına göre artış gösterdi. Denizli'de geçen yıl Şubat ayında konut satışı bin 199 iken, bu yıl aynı ayda 27 adet artarak bin 226 oldu. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Şubat ayına göre bin 416 iken bu yıl bin 534, Afyonkarahisar'da 597 iken bu yıl 673, Aydın'da bin 952 iken bu yıl bin 941, Uşak'ta 330 iken bu yıl 407, İzmir'de 5 bin 31 iken bu yıl 5 bin 168, Kütahya'da 427 iken bu yıl 469, Muğla'da bin 302 iken bin 529 adet olarak gerçekleşti. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › Denizli'de Konut Satışları Arttı - Son Dakika
Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında imzalanan sözleşme ile 95 adet elektrikli anahat lokomotifinin üretimine başlanacağını açıkladı. Lokomotifler, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 km hıza sahip olacak ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacak.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde düşen yağışlar, zeytincileri sevindirdi. Zeytinliklerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmaları devam ederken, havaların iyi gitmesiyle zeytinde tomurcuklanma başladı. Üreticiler, bu yıl iyi bir verim beklediklerini ifade etti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 yıl önce devlet desteklerinden faydalanarak 5 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlayan Bilal Zincirkıran, Genç Çiftçi projesi ve DAP desteğiyle hayvan sayısını 60'a çıkardı. Zincirkıran, tarım ve hayvancılıkta yapılan destek ve programlar sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracını başarıyla tamamladıklarını duyurdu. İhraç edilen 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvili, 2017'den beri en düşük spread seviyesinde gerçekleşti. Bu başarılı ihracın, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin bir göstergesi olduğu belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde e-skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalardan başvuruları almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen işletmecilerin belirtilen tarihler arasında başvuru yapması gerekmektedir.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından geliştirilen Yeni Konut Modeli, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM fuarında yabancı yatırımcıların ve derneklerin ilgisini çekti. GYODER'in standında yer alan Design Hub Türkiye Platformu, dünya gayrimenkul sektörünün dikkatini çekti ve Türk firmalarının uluslararası projelere erişmesine yardımcı oldu. GYODER üyelerinin ortak paylaşımlı bir alan oluşturduğu stand, Türkiye'nin gayrimenkul imkanlarının tanıtımına katkıda bulundu. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, MIPIM'de gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, konut sorununa devletin el atması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yılda 800-900 bin konuta ihtiyacı olduğunu belirten Çekici, bu ihtiyacın karşılanamadığını ve bütünleşik bir konut politikasının önemli olduğunu ifade etti.
Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de 193 çeşit peynir üretildiğini belirtti. Türkiye'nin süt üretiminde önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Artık, geçen yıl 24,2 milyon ton inek sütü üretildiğini ve üretilen sütün yaklaşık yüzde 50'sinin sanayide işlendiğini söyledi. Türk insanının süt ve süt ürünlerini yaygın şekilde tükettiğini ifade eden Artık, Türkiye'de yıllık kişi başı 276 kilogram süt ve süt ürünü tüketildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin peynir çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke olduğunu ve 193 farklı peynir çeşidinin bulunduğunu aktardı.
Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın siyasi, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda güçlü işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Darçiaşvili, üç ülkenin bölgesel işbirliğine olan bağlılığını ve üçlü formattaki ortaklığın önemini vurguladı. Ayrıca, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barışı desteklediğini ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için Azerbaycan ve Ermenistan'ın anlaşarak barış anlaşması imzalamasını umduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyon süreci de ele alındı.
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