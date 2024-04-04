Denizli\'den Mart ayında 383 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'den Mart ayında 383 milyon dolar değerinde ihracat yapıldığını belirtti.
Denizli'nin Mart ayı ihracat rakamlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Memişoğlu, "Türkiye ihracatçılar Meclisi, Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de Mart ayında yüzde 4,1 oranında azalışla 22 milyar 578 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Denizli ihracatı yüzde 7,2 azalışla 383 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 4,5 azalışla 281 milyon dolar oldu. Mart ayında Denizli'den Fas'a yapılan ihracat yüzde 77, Kolombiya'ya yapılan ihracat yüzde 88, Irak'a yapılan ihracat yüzde 42, Romanya'ya yapılan ihracat yüzde 37 oranında arttı. İngiltere'ye ihracat ise yüzde 18,9 azalışla 44 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD'ye ihracat yüzde 7,8 azalışla 37 milyon dolar olurken, Almanya'ya ihracat ise yüzde 8 azalışla 32 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.
29 Mart 2024'te son 9 ayın en yüksek günlük ihracat değerine ulaşıldığına dikkat çeken Memişoğlu, "29 Mart 2024 Cuma günü, Denizli'de 37,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ulaşılan bu değer, 2024 yılının en yüksek günlük değeri olurken, 23 Haziran 2023'ten bu yana ulaşılan en yüksek günlük ihracat olarak kayıtlara geçti. Mart ayında Denizli ihracatı sektörel bazda ele alındığında; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 0,6 azalışla 127 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 16,1 azalışla 67 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 4,3 artışla 59 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 0,4 azalışla 31 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 12,7 azalışla 21 milyon dolar olduğunu belirtildi" ifadelerini kullandı.
Mart ayında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü dikkatleri üzerine çekti
Mart ayı ihracat rakamlarını sektörel olarak değerlendiren Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Denizli'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektör ihracatı yüzde 10,7 artışla 15,9 milyon dolar, Ocak-Mart döneminde ise yüzde 24,5 artışla 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer yandan mart ayında, deri ve deri mamullerinde sektöründe yaşanan yüzde 30 oranında artış dikkat çekti. Ocak-Mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreği ele alındığında ise Denizli ihracatının yüzde 1,4 oranında artışla 1 milyar 075 milyon dolar değerine ulaştığını kaydedildi" - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › Denizli'den Mart ayında 383 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti - Son Dakika
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