Denizli İhracatçılar Birliği ihracat şampiyonu 41 firmayı ödüllendirdi

Ekonomi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), ihracat şampiyonu 41 firmayı düzenlenen geniş katılımlı törende ödüllendirdi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde Denizli İhracatçılar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Fikret Kileci, Denizli protokolü, Denizli Platformu'na bağlı oda ve derneklerin başkanları, ihracatçı birlikleri başkanları, sanayiciler ve ihracatçı firmalar katılım sağladı.

DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni kapsamında altı farklı kategoride firmalarımıza plaketleri takdim edildi. 2023 yılında imalatçı bazında ilk 20 firma, Uşak'ta faaliyet gösteren imalatçı bazında ilk 3 firma, ihracatçı bazında 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan ve sektöründe birinci 15 firma, 5 milyon dolar üzeri birim fiyat başına en çok ihracat değerine ulaşan firma, Dış Ticaret Sermaye Şirketi olarak en fazla ihracat yapan firma ve son olarak Birliğimize 2023 yılında üye olup en fazla ihracat gerçekleştiren firma ödüllendirildi.

İhracat şampiyonu olan firmaları kutlayan DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2023 yılı Denizli geneli ihracatımız yüzde 10,8 oranında azalışla 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu noktada, ihracat daralmasında yaşanan jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon ve enflasyonla mücadele için alınan önlemler, sıkı para politikaları, PMI ve İhracat İklim Endeksinin art arda eşik değer olan 50'nin altında seyretmesi, taleplerde daralma, özellikle hazır giyim/ev tekstilinin öncelikli sektör olmamasıyla tüketici tercihlerinin değişmesi ihracatı etkiledi. Denizli'den 2023 yılında 25 farklı sektör ve 3 bine yakın ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tekstil-Konfeksiyon sektörünün Denizli'nin toplam ihracatındaki payı 1,4 milyar dolar ile yüzde 33,3, kablo sektörünün payı 812 milyon dolar ile yüzde 19,4, bakır tel sektörünün payı 568 milyon dolar ile yüzde 13,6, tarım sektörünün payı 333 milyon dolar ile yüzde 7,9 ve son olarak doğal taş sektörünün payı 252 milyon dolar ile yüzde 6 olarak kayıtlarımıza geçti. Ayrıca, 2023 yılında yaş meyve sebze, kuru meyve, hububat sektörlerinde dikkat çekici ihracat artışları yaşandı. 2023 yılında Denizli'den en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke İngiltere, ABD ve Almanya olarak sıralandı. Denizli yıl genelinde en fazla ihracat yapan il sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Her sene 300'e yakın yeni ihracatçı, 1.700 aktif ihracatçı sayımız ile toplam üye sayımız 5 bine yaklaşmış durumda. Bu vesileyle tüm ihracatçılarımıza sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz. İmalatçı bazında ödül alan Seval Kablo, 8544 GTİP kodu ürün grubunda yalnızca ilimizde değil, Türkiye çapında da zirvede yer alıyor" dedi.

DENİB iletişim faaliyetleri yoğun bir şekilde sürüyor.

DENİB olarak 2023 yılının başından itibaren çeşitli iletişim faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirten Başkan Memişoğlu, "Birliğimizce hazırlanan 'İhracat 101' isimli dijital kitapçık, özellikle uluslararası yolculuklarına yeni başlayan ya da başlamak isteyen firmalar için kılavuz niteliği taşımakla beraber mevcut ihracatçı firmalarımızın ihtiyacı olabilecek çeşitli bilgi, mevzuat ve uygulamalara yer veriyor. Ayrıca, ihracata yeni başlayan, başlamak isteyen ya da mevcut ihracatını geliştirmek isteyenler için ilham niteliği taşıması adına üyelerimiz arasında farklı ihracat hikayeleri olan, değişik sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla röportaj yaparak sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. İletişim ve tanıtım faaliyetlerimiz çerçevesinde önde gelen sektörlerimize yönelik tanıtım filmlerimizin hem Türkçe hem de İngilizce versiyonlarını hazırladık. Tekstil-konfeksiyon, bakır tel-kablo-emaye bobin teli, doğal taş, makine ve tarım sektör filmlerine ek olarak Birliğimizi ele alan genel tanıtım filmi de üyelerimize sunuldu. Özellikle düzenlediğimiz alım ve sektörel ticaret heyetlerinde ve katılmış olduğumuz fuar organizasyonlarında ürünlerimizi ve ihracatımızı tanıtmak amacıyla filmlerimize etkin bir şekilde yer veriyoruz. Her sene temmuz ayı içerisinde ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık veriler ile ocak ayı içerisinde bir önceki yılın genelini ele alan verileri derleyerek üyelerimize sunuyor, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Doğal taş, tarım, bakır tel-kablo-emaye bobin teli, makine ve tekstil-konfeksiyon sektörlerine yönelik olarak düzenlenen değerlendirme raporlarında Türkiye'nin ve ilimizin ihracat rakamları, ülke bazlı rakamlar, sektörün toplam ihracatımızdan aldığı pay, sektörden ihracat yapan firma sayıları gibi veriler yer alıyor. Her ay yayınladığımız güncel ekonomi verileri bülteni ile de o ay içerisinde yayınlanan en güncel makroekonomik verileri üyelerimiz için derleyerek sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve e-posta aracığıyla sunuyoruz" dedi.

Yurt dışı pazarlama, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor.

Alıcılarla bire bir temas kurulan fuar ve heyet organizasyonlarına aktif bir şekilde devam edildiğini belirten Başkan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Denizli İhracatçılar Birliği olarak 2023 yılından bu yana geçen 1,5 senelik zaman diliminde 13 farklı ülkeye 4 ticaret heyeti, 4 alım heyeti, 6 fuar katılımı ve 7 UR-GE heyeti olmak üzere 21 adet yurt dışı pazarlama etkinliği düzenledik. 'İş Çevikliği' mottosuyla 2024 yılına yeni formatıyla başlayan DENİB Akademi etkinliklerine Akademi Master, Akademi Junior, Akademi Girişimci ve Akademi Profesyonel olarak 4 ayrı kategoride programlarımıza devam ediyoruz. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum, ödül alan firmalarımızı tebrik ediyorum"

"Aklımızla hareket etmemiz gerekiyor"

Ülke ekonomisi için ihracatın ödemine değinen TİM Başkanvekili Fikret Kileci de "Esas olarak bilmemiz gereken, ihracatın ve ihracatçının bu ülke için ne kadar önemli olduğunu hatırlamamız gerektiğidir. İhracatçı, bu ülkenin dışarıdaki yüzlerinden en önemlisidir. İhracatı ve ihracatçıyı önemli görmemiz gerekiyor. Dünya sancılı bir süreçten geçiyor. Mantıklı hareket ettiğimizde kazançlı çıkacağız. Bazı şeyleri dibe vurmadan göremeyiz. Daha önce daha iyi değerlendirmeler yaptık. Değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekmektedir. Tekstil sektörü Türkiye'de yüzde 12, dünya genelinde ise yüzde 8 daraldı. Tekstil konusunda üretim gücü olan bir ülkeyiz. Yöntem ve sürece uyum sağlarsak en başarılı sektör olmaya devam edeceğiz. Aklımızla hareket etmemiz gerekiyor" diyerek başarılı firmaları kutladı.

"Ben değil biz anlayışında olmalıyız"

Yaşanılan zorluklara karşı birlik ve beraberlik vurgusu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Üreten şehirlerin ayakta kalmalarının en önemli göstergesi ihracattır. Hep beraber kurtuluşa inanarak emek harcayan herkesi kutluyorum. Üretmek isteyen kim varsa kapımız sonuna kadar açık. Katma değerin artması için elimizden geleni yapacağız. Tarım ve hayvancılık da büyük önem taşıyor. Bu anlamda da mücadele etmemiz gerekiyor. Üreticinin girdi maliyetleri artmaktadır. İhracat farklı ülkelere kaymaktadır. Merkezi hükümetin bu anlamda adım atması gerektiğine inanıyoruz. Herkesin yüzünün güldüğü, 'ben' değil 'biz' diyen bir toplum olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizlere minnettarız"

"Canla başla çalışan, refahı artıran herkese çok teşekkür ediyorum" diyen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak katkı sağlamak adına refahı yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor. Artan ihracatımız sayesinde küresel yoldaki önemimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ülkemiz hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Son 10 yılda yüzde 5.4 oranında büyüyerek önemli bir adım attık. İhracatımızdaki artış, ithalattaki düşüş açığımızı kapatmaya devam ediyor. Başarı hepimizindir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Dünya pazarlarında başarıyla rekabet ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ediyorsunuz. Biz de elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Denizli'nin katkıları örnek bir tablo ortaya koymaktadır. 680 milyondan 2.4 milyar dolara çıkararak ülkede 9. sıradadır. 2352 ihracatçımız var. İhracat, ithalatı yüzde 180 ile karşılamaktadır. Bakanlığımızın destekleriyle üretkenlik sağlayan şirketlerimiz adından söz ettirmektedir. Küresel firmalar haline gelmektedir. Küresel tedarik zincirinden Denizlili üç firmamız yararlandı. Sayının artmasını istiyoruz. 11 URGE projemiz var. Fuar destek ödemeleri de gerçekleştirdik. E-ihracat desteklerimizi de sürdürüyoruz. 12 firma Denizli'de yararlanmakta. Denizli, 177 ülkeye ihracat yapmaktadır. Tüm dünya ülkelerine girebilmesi için desteklerimiz sürecek. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir kılavuzsunuz. Sizlerin gayreti ülkemizin kalkınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle sizlere minnettarız"

Konuşmaların ardından DENİB bünyesinde Denizli ve Uşak'ta faaliyet gösteren ihracat şampiyonu 41 firmaya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - DENİZLİ