Denizli Valisi Köşger, Çameli\'de yatırımları ve alabalık tesislerini inceledi

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, tarım ve turizm kenti Çameli ilçesinde kapsamlı bir inceleme programı gerçekleştirdi. Ceviz Hasadı Şenliği ile başlayan ziyarette Vali Köşger, ilçedeki dev yatırımları, kamu kurumlarını ve alabalık tesislerini yerinde inceledi.

Denizli'nin doğası, tarımsal potansiyeli ve üretim gücüyle öne çıkan Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı Çameli ilçesi, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ağırladı. İlçedeki üretim alanlarını, kamu yatırımlarını ve kurumları kapsayan yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Vali Köşger, üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik'in de eşlik ettiği program kapsamında Vali Köşger, üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Şenliğin ardından Çameli Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Köşger, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Kaymakam Mustafa Çelik'ten ilçenin genel durumu ve kamu hizmetleri hakkında bilgi alan Köşger'e, İçişleri Bakanlığınca 2027 yılı yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı projesi hakkında da detaylı bilgi verildi. Programına Çameli Belediyesi ziyaretiyle devam eden Vali Köşger, belediye bahçesindeki kıraathanede vatandaşlarla sohbet ettikten sonra makama geçerek Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan yürütülen yerel yatırımlar ve projeler hakkında konuştu.

Çameli'deki dev yatırımlar sahada incelendi

Vali Köşger, Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile birlikte ilçede yapımı devam eden önemli projeleri sahada inceledi. 710 metrekare alanda 4 kulvarlı olarak inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Kompleksi'nin ilerleyen aylarda tamamlanarak yeni sezona yetiştirileceği belirtildi. Ardından Çameli Belediyesince yürütülen kır kahvesinin de yer aldığı, 90 metrekare kapalı alan ve 110 metrekare açık alan teras şeklinde planlanan açık alanlı Millet Bahçesi inşaat alanı ile Baraj Gölü Seyir Terası'nda incelemelerde bulunuldu. Vali Köşger, 1.400 rakımlı alanda yer alan Tıbbi Aromatik Bal Ormanı hakkında da detaylı bilgi aldı. Yatırım turu kapsamında Çameli Devlet Hastanesi Diyaliz Binası'na geçen protokol üyeleri, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ve yüklenici firma yetkililerinden diyaliz binasının inşaat süreci ile sağlık hizmetleri planlamasına dair detaylar aldı.

Güvenlik güçleri ve alabalık üretim tesislerine ziyaret

Güvenlik birimlerini de ziyaret eden Vali Köşger, Çameli İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Arslan'dan asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve Denizli İl Emniyet Müdürü Ali Süllü eşliğinde İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Bilal Cingör'den yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi edindi. Çameli programının son durağında Elmalı Mahallesi'nde bulunan alabalık üretim tesisini ziyaret eden Vali Köşger, işletme sahibi Yasin Özpek'ten alabalık üretimi hakkında bilgi alıp havuzlardaki balıkları yemledi.

"Bu coğrafyanın çok güzel tabiat güzellikleri var"

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Denizli'mizin güzide ilçelerinden Çameli'ndeyiz bugün. Sabahtan beri ceviz hasadıyla başladık. Çameli'mizde kamu kurumlarımızı, kaymakamlığımızı, belediyemizi, jandarmayı, emniyeti ve diğer oradaki yatırımları yerinde gördük. Çameli'miz gerçekten Denizli'nin diğer ilçeleri gibi hatta onlarla yarışır şekilde üretken; kendi doğasına, coğrafyasına, florasına uygun alanlarda çok güzel yatırımlar, güzel üretimler yapıyor. Çamelili, Denizlili hemşehrilerimiz de bunu en iyi şekilde değerlendirmişler. Türkiye'nin en önemli alabalık üretim merkezlerinden birisi. Bu coğrafyanın çok güzel tabiat güzellikleri var. Türkiye'de belki de dünyada az görülebilecek böyle dağların, sıra dağlarının arasında çam ormanlarının içinde bozulmamış bir doğanın ortasındayız. Henüz yeterince ülkemizde ve hatta Denizli'mizde bile değerlendirilmediğini bu coğrafyanın düşünüyorum. Buranın turizm açısından da geliştirilebilecek, daha ileriye götürülecek çok potansiyeli var. Belediye başkanımız, ilçe kaymakamımız ve bütün ekibiyle birlikte o yönde de çalışmalar yürütüyorlar. Biz de onları destekliyoruz. Çameli'mizi ve bütün ilçelerimizi kendi potansiyelini en yüksek şekilde değerlendirecek biçimde üretime katmaya, birbiriyle yarışır hale getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çameli üreten ve kazanan bir ilçe"

Yatırımların ilçeye değer kattığını vurgulayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise "Bugün Çameli'nde güzel etkinliklerin temelini atmış olduk. Yine ceviz şenliğini bütün protokolün katılımıyla gerçekleştirdik. Sayın Valimizle beraber devletimiz ve belediyemiz iş birliğiyle yapmış olduğumuz projelere, yüzme havuzu, millet bahçesi projemize ziyarette bulunduk. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu diyaliz merkezimizin incelemesini yaptık. Resmi ziyaretlerimizden sonra şu anda da Elmalı bölgemizdeki balık çiftliklerini ziyarete geldik. Burada Sayın Valimize Çameli alabalığı ile ilgili bilgiler verildi. Bu coğrafyanın gerçekten çok güzel olduğunu ve bu coğrafyayı en iyi şekilde Çameli halkının değerlendirdiğini; ceviz üretimiyle, alabalık üretimiyle, örtü altı seracılığıyla gerçekten de o da memnuniyetini dile getirdi. Tabii devletimiz her zaman bizim yanımızda. Özellikle Valimizin bizleri ziyaret etmesi ki birçok projede bize destek oldular sağ olsunlar. O yüzden Vali Bey'in ilk ziyaretiydi. Çameli'mize gelmesi bizler için önemliydi. Çameli'miz gerçekten üreten, kazanan bir ilçe. 12 ay boyunca artık burada üretimin, ticaretin olduğu bir ilçe. Çameli ilçemiz üretiyor. Çameli ilçemiz kazanıyor. Ben burada da üreten, çalışan bütün çiftçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hasat şenliğimiz hayırlara vesile olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Alabalık yetiştiriciliğinin ilçenin turizm ve ekonomik potansiyeline olan dev katkısına vurgu yapan Vali Köşger, sahadaki tüm temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Çameli ilçesinden ayrıldı.