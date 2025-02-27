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Ekonomi

Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ocak 2025'te ihracat %5,8, ithalat %9,6 artarak dış ticaret açığı 7,5 milyar dolara yükseldi.

27.02.2025 11:46
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar a ulaştığını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 5,0, ithalat yüzde 11,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ocak ayında yüzde 5,0 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan, 19 milyar 508 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 21,9 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında yüzde 76,4 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 73,7'ye geriledi.

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,9 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 72,9, sermaye mallarının payı yüzde 13,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,9 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 979 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 399 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 430 milyon dolar ile ABD,  950 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 1,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,0, ithalat yüzde 9,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 iken yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak ayında 19 milyar 277 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 19 milyar 277 milyon dolar, ithalat yüzde 8,6 artarak 26 milyar 932 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 11,3 artarak 6 milyar 876 milyon dolardan, 7 milyar 655 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında yüzde 72,3 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 71,6'ya geriledi.

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Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

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