Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar a ulaştığını kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 5,0, ithalat yüzde 11,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ocak ayında yüzde 5,0 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan, 19 milyar 508 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 21,9 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında yüzde 76,4 iken, 2025 Ocak ayında yüzde 73,7'ye geriledi.