Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

Son Güncelleme: 04.09.2023 16:20

Türkiye'de 2 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır'ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.

2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü. Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti. Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü. Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Gümüş, yarım kilo ağırlığındaki taşı 4 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

"İLK SAATLER TAŞIN SICAKLIĞI GEÇMİYORDU"

Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Gümüş, işin uzmanlarından görüş aldıklarını belirterek, "Elimdeki göktaşını köyümüzden az ötedeki taşlık alanda buldum. Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim. O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara'da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi. Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım. Akşam olduğu için telefon ışığıyla aradım. En sonunda taşı buldum. İlk saatler taşın sıcaklığı geçmiyordu. Taşın ağırlığı yaklaşık 500 gram var. Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL'ye satıyorum." dedi.

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

"GECE OLDUĞU İÇİN TAŞ PARLIYORDU"

Akşam saatlerinde Umut Can Güneş ile birlikte otururken göktaşının kaymasıyla gecenin gündüze döndüğünü söyleyen Hüseyin Güneş, taşı yanlarına götürdüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu söyledi.

Güneş, "Akşam köyümüzdeki gençlerle oturuyorken gökyüzünde bir cisim kaydı. Bahsettiğimiz cisim de çok parlaktı. O parça yere düştüğünde ışık saçarak indi. Aslında çok merak da ettik biz gitmedik. O sırada Umut da yanımızdaydı. Umut saatlerce taşı aradı. Baktı ki sıcak bir taşın yerde durduğunu gördü. Taşı yanımıza getirdiğinde elimize alamıyorduk. Gece olduğu için taş parlıyordu da" dedi.

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı

"İLK DEFA BÖYLE BİR CİSME RASTLADIK"

Güneştepe Mahalle muhtarı Mehmet Güneş, 2 gün öncesine kadar bölgede böyle bir taşa rastlamadıklarını belirtti. Taşın satıldığı takdirde köye katkıda bulunacaklarını belirten muhtar Güneş, "2 gün öncesine kadar böyle bir taşa hiç rastlamadık. Meteorun düşmesinden sonra çocuklar gidip bölgede araştırma yapıyor. Orada taşı bulup eve getiriyorlar. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir cisme rastladık. Kuzenim Ankara'da birileriyle irtibata geçmiş. Kendisi taşı kazıdığınız takdirde parmağınızda bir renk oluşursa meteor taşının olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Herkesin köyümüzü gelip tanımasını tabi ki çok isteriz. Sonuçta köyümüze meteor taşı düşmüş. Olur da taşı anlaşabileceğimiz birine satarsak köyümüze de katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldı - Son Dakika
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