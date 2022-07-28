Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti ciğer kebabı coğrafi işaret aldı! Kahvaltıda bile yeniyor - Son Dakika
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Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti ciğer kebabı coğrafi işaret aldı! Kahvaltıda bile yeniyor

28.07.2022 13:02

Diyarbakır'ın en sevilen lezzetlerinden olan ciğer kebabı coğrafi işaretle tescillendi. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de düzenlenen lansman etkinliğinde 1 ton ciğer kebabı dağıtıldı.

Kentin geleneksel lezzetlerinden olan ciğer kebabı, DTSO'nun çalışmalarıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de, kurulan ocaklarda 1 ton ciğer kebabı pişirilip lansmanı yapıldı.

DİYARBAKIR'DA COĞRAFİ TESCİL ALAN 48. ÜRÜN

Programa katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, ciğer kebabı denilince 2 unsurun akla geldiğini belirterek, "Birincisi ciğerin kendisi kuzu ciğeri olur, ikincisi kebap edilen ciğerin sarıldığı lavaş ekmek. Bu da buğdayla olur. Buğdayın ana vatanı Karacadağ yani Diyarbakır. Koyunun ilk evcilleştirildiği yer ise Çayönü o da Diyarbakır. Bu bilgi literatürdür. Coğrafi işaretin meşrutiyetidir. Bugün hamdolsun ki aşamaları geçtik. Daha huzurlu ve güvenli bir yerdeyiz. Diyarbakır'ı güzelliklerle tanıtmanın aşamalarından birini gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır olarak coğrafi tescil aldığımız 48'inci ürün oldu" dedi.

Kahvaltıda bile tüketilen 'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi! Diyarbakırlılar bayram ediyor

"21 METRELİK SET KURDUK"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise bu ürünü tescillemenin zor olmadığını söyleyerek, "Çünkü ticarileşmiş, 350'den fazla ticari mekanda satılıyor. 7 gün 24 saat sadece sabah kahvaltısında değil günün her saatinde tercih edilen bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde ciğer kebabıyla ilgili kendilerine özgü bazı sunumlar tescillenmiştir. Bu bizim zenginliklerimizdir ama gerçek anlamda ciğer kebabı ve perdeli ciğerin Diyarbakır'a ait olduğu ve ticari alanlarda kullanıldığı, yaygın olduğu, tarihsel bir geçmişi olduğunu bugün burada tescil belgesiyle ispatladık. Lansmanla da bunu kamuoyuyla paylaştık. 21 metrelik set kurduk. Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve vatandaşlarla bunu paylaştık. Yoğun bir ciğer tüketimi var" diye konuştu.

Kahvaltıda bile tüketilen 'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi! Diyarbakırlılar bayram ediyor

"DİĞER ŞEHİRLERLE 'CİĞER KİMİN' DİYE KAVGA İÇERİSİNDEYDİK"

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan da Diyarbakır'ın asıl kimliği olan ciğerine kavuştuğunu aktararak, şunları söyledi: "7'den 77'ye bir ürünümüzdür. Bundan sonraki günlerde de her yıl festivalini düzenleyeceğiz. Kısacası bayramımız hayırlı olsun. Memleketimize ve insanlara hayırlı olsun. 'Ciğer kimin' diye şehirlerle sürekli kavga içerisindeydik. Ciğer bizimdir, hayırlı olsun."

Kahvaltıda bile tüketilen 'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi! Diyarbakırlılar bayram ediyor
Kahvaltıda bile tüketilen 'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi! Diyarbakırlılar bayram ediyor
Kahvaltıda bile tüketilen 'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi! Diyarbakırlılar bayram ediyor
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Diyarbakır'da tarihi mekanlar sıcak hava nedeniyle gündüz boş, akşam dolu Diyarbakır'da tarihi mekanlar sıcak hava nedeniyle gündüz boş, akşam dolu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır'a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır'a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi
Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Mehdi Eker, Türkiye, Sur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti ciğer kebabı coğrafi işaret aldı! Kahvaltıda bile yeniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti ciğer kebabı coğrafi işaret aldı! Kahvaltıda bile yeniyor - Son Dakika
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