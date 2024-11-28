Diyarbakır'da Yeni İnşaat Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Yeni İnşaat Fabrikası Açıldı

Saint-Gobain Weber, Diyarbakır'da yıllık 200 bin ton inşaat malzemesi üretecek yeni fabrika açtı.

28.11.2024 17:57
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Diyarbakır'da 200 bin ton inşaat malzemesi üretecek fabrikanın açılışı yapıldı

DİYARBAKIR - Saint-Gobain'in yapı malzemeleri iş kolunda faaliyet gösteren şirketi Weber Türkiye'nin 7. fabrikası, Diyarbakır'da düzenlenen törenle açıldı. Fabrika, ilk etapta yılda 200 bin ton inşaat malzemesi üretecek.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan fabrikada; yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri üretilecek.

Burada yapılan açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'da sanayinin gelişmesine çok büyük ehemmiyet verdiklerini, Diyarbakır'ın, sanayileşme anlamında biraz geç başlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Çok dinamik bir nüfusu olduğunu ve gelişim ruhunun çok güçlü olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "O bakımdan aradaki mesafeyi çok hızlı kapatacağına benziyor. Çok önemli bir fabrikayı hizmete alıyoruz. Her geçe gün yeni yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdam demek, yatırım demek, üretim, ihracat demek. Diyarbakır'ın refahının artması demek" dedi.

Diyarbakır'ın uzun yıllar başka sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan bir şehir olduğuna değinen Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele ile vakit geçirmek zorunda kalmış bir şehir. Ancak şimdi çok şükür öyle bir noktadayız ki, Diyarbakır artık bütün potansiyelini hem sanayide, hem tarımda, hem de turizmde yakalayabilecek bir zemin, huzur ortamı oluşturmuş durumda. Saint-Gobain Weber olarak Diyarbakır'da çok daha büyük yatırımlarınızı da bekliyoruz. Bu konuda bizde valilik olarak bütün yatırımcılarımıza olduğu gibi sizlere de her türlü güçlü desteği vereceğimizi de ifade diyoruz. Bu tesis 25 dönüm üzerine 6 bin 200 metrekare kapalı alan ile başladı, inşallah Diyarbakır'ımızın üretimine, ihracatına, istihdamına ciddi katkı yapacak."

Saint-Gobain Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan, çoğunda lider pozisyonda oldukları farklı farklı iş alanlarında 5 farklı şirket, 14 marka ve 21 tesisle Türkiye ekonomisinde değer katmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yenilikçi çözümlerle inşaat sektörünün sürdürülebilirlik alanında referans noktalarından biri olma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Aydoğan, "Tesisimizin doğrudan veya dolaylı olarak ekosistemimiz üzerinde sağladığı iş olanaklarıyla da hem iş imkanları sunarak, hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tabi ki bu yatırımların arkası gelecek" diye konuştu.

OSB Başkanvekili Felat Gökdemir, 918 hektar ve dört etaptan oluşan OSB'de 389 firmanın bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 300 civarı firmanın faaliyetini sürdürmekte, kalan firmaların da inşaat ve makine kurulumlarına devam etmekte olduğunu kaydetti.

Bugün itibariyle yaklaşık 22 bin vatandaşa istihdam sağlıyor olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Gökdemir, "Kökleri nerede ise 400 yıla dayanan bu sürede zarfından dünyada oluşan tüm badireleri atlatarak ayakta kalmayı başaran, inşaat sektöründe dünyada marka olarak Saınt Gobaın Weber firmasının Diyarbakır Organize Sanayimize böyle teknolojik bir yatırımı yapması bizleri mutlu etmiş, bundan sonra kentimize ve OSB'mize yatırım yapacak uluslararası firmaların gelebilmesi ile alakalı bizleri ziyadesiyle umutlandırmış, örnek bir yatırım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Zorluoğlu'na hediye takdim edilip açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, Ekonomi, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Yeni İnşaat Fabrikası Açıldı - Son Dakika

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