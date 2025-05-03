Doğu Akdeniz'de Gemi Trafiği İzleme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğu Akdeniz'de Gemi Trafiği İzleme Projesi

Bakan Uraloğlu, KKTC ile Türkiye arasında deniz trafiğinin izlenmesini sağlayacak projeyi açıkladı.

03.05.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye arasında tüm deniz trafiğinin izlenebileceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu projeye ilişkin bilgi verdi.

KKTC'de kurulacak olan sistemin imza törenini 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, proje kapsamında KKTC'de üç farklı yerde bulunacak gemi trafik gözetleme istasyonlarına dair inşaat ve altyapı çalışmalarına başlandığını ifade etti.

"Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacağız"

Uraloğlu, anılan projeyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağına dikkati çekerek "Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Proje kapsamında tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ve Gazimağusa'da bir GTH Merkezi'nin kurulacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan otomatik tanımlama sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezi'nde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."

Uraloğlu, inşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan TGİ'lerin GTH'nin ana bileşenlerinden olduğuna ve radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğine dikkati çekerek "Bu sayede GTH kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem KKTC'de kurulacak merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin GTH Merkezi'ne iletilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sistemin çalışma prensiplerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Doğu Akdeniz, Denizcilik, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, trafik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz'de Gemi Trafiği İzleme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:52:28. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'de Gemi Trafiği İzleme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.