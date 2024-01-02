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Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 10 yılda bin 925 projeye destek verdi - Son Dakika
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Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 10 yılda bin 925 projeye destek verdi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2013-2023 yılları arasında 15 ilin kalkınmasını hızlandırmak ve projelere destek olmak amacıyla bin 925 projeye destek verdi. Erzurum en fazla destek alan il olurken, Malatya ise en çok harcama alan il oldu.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 10 yılda bin 925 projeye destek verdi
02.01.2024 - 10:09,
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15 ilin kalkınmasını hızlandırma ve projelere destek olmak için kurulan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2013-2023 yılları arasındaki destekleri açıklandı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri bulunuyor. Uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasını hızlandırmayı amaçlayan Doğu Anadolu Projesi 10 yılda bin 925 projeye destek oldu. 223 proje ile en fazla desteği Erzurum alırken, 856 milyon 110 bin 891 TL ile Malatya en çok harcamayı alan il oldu.

1925 projeye destek verildi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2013-2023 yılları arasındaki proje icmaline bakıldığı zaman bin 925 proje destek verildiği görülüyor. Bu projeler için 6 milyar 334 milyon 952 bin 68 TL ödenek ayrıldı ve 6 milyar 144 milyon 411 bin 989 TL harcama yapıldı. Harcamalardan aslan payını Malatya alırken 222 milyon 462 bin 71 TL ile Tunceli en az harcama alan il oldu. Destek verilen proje sayısında 223 proje ile Erzurum ilk sırada yer alırken 73 proje ile Iğdır son sırada yer aldı. 10 yıl içinde Ağrı 75, Ardahan 86, Bingöl 200, Bitlis 147, Elazığ 168, Erzincan 147, Erzurum 223, Hakkari 100, Iğdır 73, Kars 76, Malatya 202, Muş 87, Sivas 86, Tunceli 105 ve Van 150 DAP'Tan destek aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 10 yılda bin 925 projeye destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 10 yılda bin 925 projeye destek verdi - Son Dakika
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