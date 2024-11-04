Doğu Karadeniz İhracatı 1.36 Milyar Dolar

Ekonomi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-ekim döneminde 1 milyar 360 milyon 67 bin 543 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, bölgeden yılın 10 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 arttığını belirtti.

Gürdoğan, bölge ihracatının 1 milyar 37 milyon 452 bin 763 dolarının Trabzon'dan, 199 milyon 143 bin 573 dolarının Rize'den, 66 milyon 794 bin 233 dolarının Artvin'den ve 56 milyon 676 bin 974 dolarının Gümüşhane'den yapıldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta da yüzde 42 artış yaşandığına işaret eden Gürdoğan, "Yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler 618 milyon 673 bin 725 dolarla fındık, 215 milyon 315 bin 969 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 158 milyon 219 bin 971 dolarla maden ve metaller, 141 milyon 373 bin 157 dolarla yaş meyve sebze, 34 milyon 473 bin 513 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Gürdoğan, bölgeden bu dönem 144 ülkeye dış satım yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 38, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 16, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 12, Çin'e yapılan ihracatımızda yüzde 23 artış gerçekleşirken, Rusya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 9 oranında düşüş gerçekleşmiştir. İhracat yapılan ülkelerden Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, İzlanda, Danimarka, Yunanistan, Meksika'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezuela, Nijer, Bahreyn olmak üzere 18 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir."