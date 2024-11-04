Doğu Karadeniz İhracatı 1.36 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatı 1.36 Milyar Dolar

2024 ocak-ekim döneminde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 1.36 milyar dolar ihracat yapıldı.

04.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-ekim döneminde 1 milyar 360 milyon 67 bin 543 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, bölgeden yılın 10 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 arttığını belirtti.

Gürdoğan, bölge ihracatının 1 milyar 37 milyon 452 bin 763 dolarının Trabzon'dan, 199 milyon 143 bin 573 dolarının Rize'den, 66 milyon 794 bin 233 dolarının Artvin'den ve 56 milyon 676 bin 974 dolarının Gümüşhane'den yapıldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta da yüzde 42 artış yaşandığına işaret eden Gürdoğan, "Yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler 618 milyon 673 bin 725 dolarla fındık, 215 milyon 315 bin 969 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 158 milyon 219 bin 971 dolarla maden ve metaller, 141 milyon 373 bin 157 dolarla yaş meyve sebze, 34 milyon 473 bin 513 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Gürdoğan, bölgeden bu dönem 144 ülkeye dış satım yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 38, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 16, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 12, Çin'e yapılan ihracatımızda yüzde 23 artış gerçekleşirken, Rusya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 9 oranında düşüş gerçekleşmiştir. İhracat yapılan ülkelerden Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, İzlanda, Danimarka, Yunanistan, Meksika'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezuela, Nijer, Bahreyn olmak üzere 18 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Ekonomi, İhracat, trabzon, Artvin, Finans, Tarım, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatı 1.36 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz İhracatı 1.36 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.