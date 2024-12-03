Doğu Karadeniz İhracatı %24 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatı %24 Arttı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ihracat 11 ayda 1,55 milyar dolara ulaştı.

03.12.2024 11:20
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Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan ihracat 1 milyar 554 milyon 612 bin 362 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden 11 ayda yapılan ihracatın yüzde 24 arttığını belirtti.

Yılın 11 ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin 723 milyon 415 bin 736 dolarla fındık, 238 milyon 615 bin 817 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 179 milyon 375 bin 999 dolarla maden ve metaller, 162 milyon 404 bin 103 dolarla yaş meyve sebze, 37 milyon 861 bin 778 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralandığına işaret eden Gürdoğan, bölgeden bu dönem 146 ülkeye dış satım yapıldığını aktardı.

Gürdoğan, bölgeden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İtalya'ya ihracatımızda yüzde 66, Almanya'ya ihracatımızda yüzde 25, Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 12, Çin'e ihracatımızda yüzde 35 artış gerçekleşirken, Rusya'ya ihracatımızda ise yüzde 6 oranında düşüş yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerden Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'a ihracatta yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezuela, Nijer, Bahreyn olmak üzere 19 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatı %24 Arttı - Son Dakika

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