Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ÜPAK Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ÜPAK Toplantısı Gerçekleştirildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ÜPAK Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda, 15 ticaret borsasının katılımıyla Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) için bölgesel bir yapı kurulması planlandığı açıklandı. ÜPAK sistemiyle tarım piyasalarında fiyat belirsizliğinin azalacağı ve sektörün finansman sorununun çözüleceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, TÜRİB'de işlem yapacaklar için aracılık yapacak ÜPAK şirketinin sermaye taahhütleri de görüşüldü.

19.02.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 15 ticaret borsasının katılımıyla Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) Toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıda Adıyaman, Batman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kızıltepe, Malatya, Nizip, Nusaybin, Van ve Şanlıurfa Ticaret Borsası başkanları, Meclis başkan ve genel sekreterleri, bölgesel ÜPAK kurulması için bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, ÜPAK sistemiyle birlikte tarım piyasalarında fiyat belirsizliğinin azalacağını belirterek, sektörün finansman sorununun da çözüleceğinin altını çizdi. Yeşil, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) ise TÜRİB'de aracılık hizmeti yapabileceklerdir. Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bu konuda istekli olan ticaret borsalarımız ile beraber ortaklık yapısı içinde bir bölgesel ÜPAK kurulmasını planlamaktayız" dedi.

Yeşil'in konuşmasının ardından Diyarbakır Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker, bölgesel ÜPAK kurulmasına ilişkin bir sunum gerçekleştirerek, ÜPAK'ın nasıl oluşturulması gerektiğini anlattı.

Toplantıda son olarak TÜRİB'de işlem yapacaklar için aracılık yapmak amacıyla 15 ticaret borsasısın iştiraki ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayacak şekilde kurulacak ÜPAK şirketinde sermaye taahhütleri istişare edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Borsa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ÜPAK Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ÜPAK Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement