Dokumapark, Heritage İstanbul Fuarı'nda - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 6. Heritage İstanbul Fuarı'nda konuştu. Başkan Tütüncü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki fuarda Avrupa Konseyi tarafından peyzaj ödülüne layık görülen Dokumapark'ın, kültür ve sanat adasına dönüşümünü anlattı. Moderatör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı Nezih Başgelen'in Türkiye'nin örnek projesi Dokumapark ile ilgili sorularını cevapladı.

"Dokumapark kültür sanat adası oldu"

Panel de, Dokuma'nın Antalya'nın en önemli endüstri mirası olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Antalya'nın eski Dokuma Fabrikası 1950'li yıllarında hizmete girmiş. 2000'li yılların başına kadarda 10 binlerce hemşehrimize aş, iş, ekmek kapısı olmuş çok önemli bir endüstri mirası. 2003 yılında fabrika özelleştirme çerçevesinde kapandı. Burası Antalya'nın merkezinde 700 bin nüfuslu bir ilçe, metropol bir ilçe Benden önceki belediye başkanı tarafından 500 dönümlük arazi çok uluslu bir şirkete alışveriş merkezi yapılmak üzere ihalesiz olarak bırakılmıştı. Bizde bu gidişatı durdurmak, şehrimizin Cumhuriyet abidesi ilk endüstri tesisine bir alışveriş merkezinin yapılmasının şehre çok büyük ihanet olacağını, oralarda hatıraların yaşatılması gerektiğini düşündük ve bir koruma mantığı içinde meseleye yaklaştık. Geldiğimiz noktada fabrikanın hiçbir binası yıkılmadan, 500 dönüm arazinin içindeki bütün fabrika binalarının Antalya için güzel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, adeta kültür sanat adası haline dönüşmesi, özel bir botanik bahçesine dönüşmesi sağlandı. 13 ayrı müzesi, 3 tane kütüphanesi, 1 tane sanat galerisi, Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin olduğu bölgemizin endemik türlerini de tanıtan bir bitki müzesi diyebileceğimiz bir botanik bahçesinin olduğu son derece güzel bir mekan haline geldi. Bir kültür sanat adası oldu " dedi.

"Avrupa Konseyi projeyi ödüllendirdi"

Dokuma Fabrikasının anılarına dokunulmadan dönüştürülen Türkiye'deki tek yer olduğuna da değinen Tütüncü, "Bu noktada bir örnek. Avrupa Konseyi tarafından da 2021 yılında ödüllendirildik. 40 Avrupa ülkesinin katıldığı yarışmada, 6 projeyle birlikte ülkemizi temsil ettik. Ülkemize de ödülü getirdik. Ulusal 10'dan fazla yarışmada da ödüllendirildik. Bu projeyi hayata geçirmek için 2014 yılından bu yana çalışıyoruz. 2009 yılında göreve geldiğimizde hukuki bir çok problemleri vardı" diye konuştu.

"Kütüphaneler ve müzelerle donatıldı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikasının trafo binasının 130 bin kitabın bulunduğu Akdeniz'in en zengin kütüphanesine dönüştürüldüğünü de söyledi. Şehrin en büyük çocuk kütüphanesi Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi'nin de şehrin kültür ve sanat adasında bulunduğunu sözlerine ekledi. Antalya'nın uzun yıllar hayalini kurduğu kent müzesinin de Dokumapark'ta yer aldığını söyledi, Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin de 12 bin 500 metre kare alanda Dokumapark'a kurulduğunu belirtti. Başkan Tütüncü, yıllarca Antalya'nın akala pamuğunu işleyen fabrikanın şimdi gelecek nesillere bilim işlediğini de sözlerine ekledi. Dokumapark projesini geliştirirken, her şeyden çok halkın beklentilerini önemsediklerini belirten Tütüncü, STK'lar, gazeteciler, siyasetçiler gibi Antalya'nın her kesimi ile çalışmalar yapıldığını söyledi. Dokuma Fabrikası arazisinin korunması için koruma imar planı yapıldığını, binaların tescillendiğini, bitki dokusunun plakalandırıldığını, zeytin ağaçlarıyla donatıldığını ve ilerleyen süreçte bu alanın kent parkı dışında hiçbir şey olamayacağını da sözlerine ekledi.

"Bu fuar Türkiye için önemli bir kazanım"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, panelin ardından Heritage İstanbul Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji adına çok önemli bir buluşma olduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, "Heritage İstanbul Fuarı'nda Türkiye'nin dört bir tarafından katılan belediyeler, kamu kurumları tarihi mirasa yönelik yapmış oldukları çalışmaları anlatıyorlar. Bu fuar, Türkiye için önemli bir kazanım, kültürel mirasımız açısından çok anlamlı bir buluşma" dedi. Kepez Belediyesi olarak, her yıl bu fuara katıldıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Bu yıl da konuşmacı olarak katıldığımı bu fuarda Dokumayı, dokuma fabrikasının küllerinden nasıl var olduğunu, yıllar içerisinde verdiğimiz mücadeleyi ve geldiğimiz noktada; Türkiye'de eşi benzeri olmayan dünyaya ilham veren bir proje olduğunu bütün müzecilere, kütüphanecilere, korumacılara, akademisyenlere, bilim çevrelerine anlatmaktan büyük bir mutluluk duyduk" diye konuştu.

"Dokumapark, Antalya'ya değer kazandıran bir proje"

"Gerçekten dokuma Antalya'nın en önemli projelerinden birisi ve bütünüyle değerlendirildiği zamanda Türkiye'de eşi benzeri olmayan dünyaya da ilham veren bir proje" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "Bu proje Antalya'ya değer kazandıran bir proje oldu. Üzerinde çok emekler var. Ortak aklın harekete geçirilmesi, şehirle birlikte müşterek bir çalışma bütün bunlar süreci çok daha anlamlı hale getirdi. Bunların bir yöntem olarak da bilinmesinin önemli olduğu düşüncesindeyiz. Heritage İstanbul Fuarına katılışımız, hem Dokumapark'ın tanıtımına, dolayısıyla Antalya'nın tanıtımına katkı veren bir çalışma, hem de arkadaşlarımızın emeklerini ve bir yönetişim noktasında ortak aklın harekete geçirilmesini anlatmak buda ayrı bir kazanım oldu. Heritage İstanbul güzel başladı ve güzel bitti. Bizde Antalya'mızla ilgili, kendi yaptığımız çalışmalarla ilgili bunu önemli bir platform olarak adlettik, hem fuara katkı koyduk, hem de çalışmalarımızı ve şehrimizi tanıtmış olduk" dedi.