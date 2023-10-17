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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 27,90 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 27,90 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:22

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,9000 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 azalışla 29,3970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 34,0020'den satılıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,9000 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,22 değer kazancıyla 27,8602'den tamamladı.

KURDA SON DURUM NE?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 27,9000'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 azalışla 29,3970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 34,0020'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 106,4 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,0540'tan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisinin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Tahvil piyasalarında azalan risk algısıyla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,75'e çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, İsrail, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 27,90 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 27,90 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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