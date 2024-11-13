DTO, Denizli\'nin rotasını Türk Cumhuriyetlerine çeviriyor

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirdi. DTO meclis toplantısında Başkan Uğur Erdoğan, ihracat ve ekonomiye daha fazla katkı sağlamak amacıyla farklı ülkelere yöneldiklerini açıkladı. Aynı zamanda toplantıda ihracat verileri de açıklandı. Son 12 aylık ihracatta 4 milyar 654 milyon 599 bin dolara ulaştığı belirtildi. Toplantıda DTO'nun üye sayısı ise yılbaşından bu yana bin 361 üye kazanarak 22 bin 303 üyeye ulaştığı açıklandı. Denizli'nin dış ticaret hacmiyle, kendi kendine yetebilen ve ülkeye katma değer sağlayan bir şehir olduğunun da altını çizen Başkan Erdoğan, Denizli'miz, tükettiğinden çok üreten, dışarıdan aldığından daha fazlasını yurt dışına satan bir şehir. Cari açık vermeyen bir şehir" dedi.

DTO Meclisi'nin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirildi. Gündemdeki maddelerin tek tek görüşülmesinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, uluslararası piyasalar ile Türkiye ve Denizli ekonomisine dair son bir ayda meydana gelen gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulundu; önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerini açıkladı.

"Denizli'ye, kalıcı eserler bırakmak istiyoruz"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasına göreve geldikleri günden itibaren üyelerine daha iyi bir hizmet götürmenin yanında Denizli'ye kalıcı bir eser bırakmak arzusu içinde olduklarını söyleyerek başladı. Başkan Erdoğan, "Bunlardan bir tanesi Denizli Ticaret Odamızın hizmet binasıdır. Bu eser, Denizli'ye vizyon katacaktır. Aynı zamanda teknolojisi yüksek çalışma ortamına da uygun olacak. Tapusunu aldık; inşaatı için de belediyeye müracaatımızı yaptık. Hızlı yol kat etmek için de hem yönetim kurulumuzu hem de meclisimizi sürekli bilgilendirdik. Komisyonlar kurarak önümüzdeki günlerde işin ihalesine çıkacağız; iki yıl içerisinde de bu binayı tamamlamak istiyoruz. Ayrıca iki tane daha eşsiz eser kazandırmanın çabası içindeyiz... Bunlardan biri gıda sektörüyle ilgili; şu anda alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Bir tanesi de geri dönüşüm sektörüyle ile ilgili; Denizli Ticaret Odası ailesi olarak 1.200 dönümlük araziyi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kooperatiflere tahsisini sağlamak için büyük bir çaba harcıyoruz. Bunun için belli bir zaman, bir irade ve siyasi katkı gerekiyordu. Hem siyasi anlamda hem de sizlerin desteğiyle, ilgili bakanlıklardan da olur alarak bu alanları sektörlerimize kazandırmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Görüşmelerine başladık. Bu döneme birini yetiştirip diğerinin de temelini atmak için var gücümüzle durmadan çalışıyoruz" dedi.

"Fuarlardaki sektör çeşitliliğini artırdık"

Başkan Erdoğan, fuarlar konusunda yaptıkları organizasyonlara da dikkat çekti ve iş birliği teklifleri almaya başladıklarını belirtti. Erdoğan, "İzmir Ticaret Odası'ndan Meclis üyesi ve komite başkanları gelerek, fuarlar konusunda iş birliği oluşturmak istediklerini söylediler. Biz de birlik ve beraberliği önemsediğimizi ve her ay üyelerimizi dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara götürdüğümüzü ifade ettik. Bu fuar ziyaretleri sayesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok yatırımlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde yine fuarlarımız olacak. Yoğun talepler geliyor. Biz de sektör çeşitliliğini de artırarak organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu sektördeki ilgili firmalara ve ekibimize, yurt dışında ve yurt içinde fuar organizasyonu düzenlemediğimiz sektörlerle ilgili de çalışma yapmaları talimatını verdim. Önümüzdeki günlerde onları da açıklayacak ve çalışmalarımızı kesintisiz devam ettireceğiz" diye konuştu.

DTO EBIC- Ege ekibi, yabancılarla Türk işletmelerini buluşturuyor

Başkan Erdoğan, meclis üyelerine, DTO'nun Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC- EGE) ile ilgili bilgiler de aktardı. Erdoğan, "Ebic-Ege Proje ekibimiz, ekim ayı itibarıyla yabancı firmaların ticari iş birliği isteklerini üyelerimiz ile paylaşmaya başladı. Haftalık listeler yolluyoruz ve firmalarımız arasında köprü oluyoruz. Örneğin bir firma yüzde 100 pamuklu havlu veya filtre tedariği yapmak istiyor veya bir yabancı yatırımcı yer arıyor. Ancak firma veya yer bilmediği için bizler devreye girip iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Bu projemizi, zamanla daha etkin ve verimli bir hale getireceğiz" dedi.

"Son yılda ihracatımız 4 milyar 654 bin 599 Dolar oldu"

Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında Denizli'nin ihracat ve ithalat rakamlarını da açıklayarak, ihracattaki çabalarının karşılığını görmeye başladıklarını vurguladı. Erdoğan, "Denizli'miz, ekimde aylık 386 milyon 201 bin dolarlık ihracat yaptı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,08'lik bir artış yakaladık. Bir önceki aya göre ise yüzde 2,56'lık bir düşüş yaşandı. Yılın ilk 10 ayındaki ihracatımızın tutarı, 3 milyar 650 milyon 162 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik bir artış kaydettik. Son 12 aylık ihracatımız da bir önceki yılın aynı dönemini geçti; 4 milyar 654 milyon 599 bin dolara ulaştı. İhracatımızda ilk 5 ülke ise sırasıyla İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda oldu" dedi.

DTO, ihracat için yeni kapılar açıyor

Başkan Erdoğan, Denizli'nin farklı ülkelerdeki ihracatını da artırdığını belirterek, DTO olarak önümüzdeki aylarda Türk Cumhuriyetlerine yönelik iş birliği ziyareti gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Erdoğan, "Geçen yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda ekimde, ilk 10'da yer alan alıcılarımızdan Yunanistan'a olan ihracatımız yüzde 64,29, İspanya'ya olan ihracatımız yüzde 24,98, İtalya'ya olan ihracatımız yüzde 13,91, Hollanda'ya olan ihracatımız yüzde 12,02, İrlanda'ya olan ihracatımız da yüzde 10,77 arttı. Daha önce İrlanda'ya olan ihracatımızla ilgili hiç konuşmuyorduk ama şimdi ciddi oranda artış olduğunu görüyoruz. Yani bu durum farklı ülkelere de açılmaya başladığımızı gösteriyor. Yakında Türk Cumhuriyetlerine ihracat ile ilgili de çeşitli çalışmalarımız olacak. Sektörleri belirleyip oradaki ilgili bakanlıklar ve odalarla irtibata geçip önce ikili iş görüşmesi sonra da fuar organizasyonu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Denizli'miz, tükettiğinden daha çok üreten bir şehir"

Başkan Erdoğan, konuşmasında, Denizli'nin dış ticaret hacmiyle, kendi kendine yetebilen ve ülkeye katma değer sağlayan bir şehir olduğunun da altını çizdi. Erdoğan, "Eylülde aylık ithalatımız, 164 milyon 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9, bir önceki aya göre de yüzde 19,05 arttı. Yılın ilk 10 ayındaki ithalatımız ise yüzde 15,06 azaldı; 1 milyar 517 milyon 521 bin dolarda kaldı. Son 12 aylık ithalatımız da 1 milyar 955 milyon 598 bin dolar oldu. Denizli'miz, tükettiğinden çok üreten, dışarıdan aldığından daha fazlasını yurt dışına satan bir şehir. Cari açık vermeyen bir şehir" dedi.

"DTO'nun üye sayısı, 22 bin 303 oldu"

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası'nın her geçen gün daha da büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ettiğini dile getirerek sözlerine son verdi. Erdoğan, son olarak "Denizli Ticaret Odamıza geçen ay 151 üye kaydettik. 63 firmamız ise kaydını sildirdi. 23 firmamız da tasfiye sürecine girdi. 22 bin 303 üyeye ulaştık. Yılbaşından bu yana 1.361 üye kazandık. Faal üye sayımızı, son 1 yılda yüzde 4,07 artırdık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin verilerine göre, yılın ilk 9 ayında kurulan 213 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle, iller arasında 13'üncü sırada yer aldık" diye konuştu. - DENİZLİ