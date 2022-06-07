Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi - Son Dakika
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Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi

07.06.2022 20:54

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya gıda kriziyle karşı karşıya. Almanya'da enflasyon, son 48 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken ülkede bir süpermarket devi, makarna ve un satışına sınırlama getirildi. Buna göre, müşteriler yalnızca 1 paket makarna ve un alabilecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çoğu ülkede enerji krizi yaşanırken bu kez dünya, gıda krizi ile karşı karşıya. Tahıl ürünlerinin ihracatında yaşanan sıkıntılar Almanya'da hissedilmeye başladı.

GIDA ÜRÜNLERİNE YÜZDE 70 ZAM

Ayçiçek yağının fiyatının geçtiğimiz yıllara göre iki kat arttığı ülkede buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt, sıvı ve işlenmiş yemeklik yağ ürünlerine ciddi oranda zam yapıldı. Yapılan zamların ardından oluşan talep market raflarını etkiledi. Bazı indirimli marketler, birçok üründe yüzde 50-70 arasında zam yapacağını duyurdu.

Küresel gıda krizi hızla yayılıyor! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi

MAKARNA VE UN SATIŞI 1 PAKETLE SINIRLANDIRILDI

Gıda ürünlerini etkileyen krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi. Söz konusu ürünlerin altına yerleştirilen uyarı notlarında müşterilere bir paketten fazla ürün alınmaması için uyarı yapıldı. Bir Reddit kullanıcısı, yapılan uyarıya görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Küresel gıda krizi hızla yayılıyor! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi

GIDA KRİZİNİNDE KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

Gözler, Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak 4'lü toplantıya çevrildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in yer alacağı toplantının bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan Rus gazeteler, Odessa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda bir plan üzerinde anlaşıldığını yazdı.

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Son Dakika Ekonomi Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi - Son Dakika


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