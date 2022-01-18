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Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! - Son Dakika
BBC

Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!

18.01.2022 16:56

İtalya'da "asrın müzayedesi" olarak adlandırılan açık artırmayla bir villa yaklaşık yarım milyar euroya satışa çıkarılıyor. Evi bu kadar değerli yapan, Caravaggio, Michelangelo, Guercino gibi sanatçıların eserlerinin bulunması. Açık artırmaya Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor.

Roma'da 16. yüzyılda inşa edilen Villa Aurora'ya 471 milyon euro değer biçiliyor. Bugün yapılması planlanan açık artırmanın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. İtalya basınına göre açık artırmaya Bill Gates ve Brunei sultanının da katılması bekleniyor. Villa Aurora'nın satışı tamamlanırsa dünyanın en pahalı evlerinden biri olacağı belirtiliyor.

CARAVAGGİO'NUN TEK DUVAR RESMİ

Villa Aurora'yı bu kadar kıymetli yapansa içindeki sanat eserleri. Eve biçilen değerin büyük kısmı, Caravaggio tarafından yapılan tavan resminden kaynaklanıyor. Caravaggio'nun 1597'de yaptığı duvar resmine 310 milyon euro değer biçiliyor. Roma mitolojisindeki Jüpiter, Neptün ve Plüton tanrılarını betimleyen eser, Caravaggio'nun bilinen tek duvar resmi.

Villa, bir zamanlar Antik Roma lideri Jül Sezar'a ait olan arazide yer alıyor. Bahçesindeki çok sayıda heykelden birinin de Michelangelo'ya ait olduğu tahmin ediliyor. Evde ayrıca Barok ressam Guercino'ya ait freskler de bulunuyor. Villa ismini de Guercino'nun yaptığı Aurora tanrıçası freskinden alıyor.

Villa ayrıca, Vatikan'daki San Pietro Bazilikası cephesini tasarlayan mimar Carlo Maderno'ya ait merdivenlere de ev sahipliği yapıyor. Villa Aurora'nın ünlü konukları listesi de Galileo Galilei'den Goethe'ye, Çaykovski'den Madonna'ya kadar uzuyor.

"DEVLET SATIN ALSIN" ÇAĞRISI

Aristokrasiden gelen Ludovisi ailesine ait villa, miras kavgası nedeniyle açık artırmaya çıkarıldı. Villanın son sahibi "Prens" Nicolo Boncompagni Ludovisi'nin 2018'de hayatını kaybetmesinin ardından, ilk evliliğinden olan çocukları ile 3. ve son eşi Rita Boncompagni Ludovisi arasındaki anlaşmazlık mahkemede sonuçlandı. Tarafların anlaşamaması üzerine mahkeme villanın satışa çıkarılmasına karar verdi.

Tarihi ve sanatsal değeri nedeniyle villanın satışına karşı çıkanlar ve devletin satın alması çağrısı yapanlar da var. İnternette bu taleple başlatılan bir imza kampanyasına bugüne kadar 38 binden fazla kişi destek verdi.

İtalya basınına göre Kültür Bakanı Dario Franceschini de Başbakan Mario Draghi'ye villanın devlet tarafından satın alınması talebini iletti. Villa açık artırmada satılırsa, Kültür Bakanlığı'nın devreye girerek 60 gün içinde aynı fiyatla mülkü satın alması mümkün.

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Bill Gates, İtalya, Aurora, Roma, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! - Son Dakika Ekonomi

BBC

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SON DAKİKA: Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! - Son Dakika
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