Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor - Son Dakika
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Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor

20.10.2022 13:32

Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini görmek için dünyanın dört bir yanından turist geliyor. 3500 yıllık geçmişe sahip bölgede safran bitkisinin kilosu tam 100 bin liradan satılıyor.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin Türkiye'deki çeşidi İran, İspanya, Hindistan ve Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

KİLOSU 100 BİN LİRA

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 100 bin liradan alıcı bulan safranı görmek için dünyanın dört bir yanından turist Safranbolu ilçesine geliyor. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran bitkisinin, hücre yenileyici, solunum rahatsızlıkları, depresyon, kaygı, hafıza kaybı, kan şekeri seviyesi düzenleyici, görme keskinliğini artırıcı ve katarakt oluşumunu önleme özelliği bulunuyor.

Kilosunun 100 bin liraya satıldığı ürün için bir ilimize turist yağıyor

"ÇOK FAZLA YABANCI MİSAFİR GELİYOR"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, safranın iki haftadır çiçek açtığını belirtti. Şu anda safranda çiçeklenmenin zirve olduğu dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her gün topluyoruz, akşamları da içindeki çiçekleri temizliyoruz. İnşallah önümüzdeki cuma-cumartesi günü de Safran Hasadı Festivali var. Misafir oldukça yoğun, tarlayı görmek istiyorlar" dedi. "Dünyanın her tarafından safranı görmeye gelenler var" diyen Yılmaz, "Bu her geçen yıl gittikçe artıyor, bu sene yabancı misafir daha çok fazla. Safranbolu'da özellikle Avrupalı turist çok fazla. Her gün 3-5 araba geliyor" ifadelerini kullandı.

Kilosunun 100 bin liraya satıldığı ürün için bir ilimize turist yağıyor

10-15 Kasım'a kadar çiçeklenmenin devam edeceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de çiçek toplamaya devam ederiz. Biz safranın sadece kendisini, kırmızı lifini kullanmıyoruz. Ürünün her tarafını değerlendiriyoruz. İçindeki sarı lifler genellikle kozmetik de, kahve yapımında kullanılıyor. Dışındaki mor yapraklar safran pekmezi ve reçel yapımında kullanılıyor. Kırmızı lifler de malum bütün yemeklerde, tatlılarda, kozmetik de, boyada, ilaç sanayinde kullanılıyor.

Kilosunun 100 bin liraya satıldığı ürün için bir ilimize turist yağıyor

"YENİLEYİCİ ÖZELLİĞİ İÇİN ALIYORLAR"

Safranın hücre yenileyici özelliği var. En büyük özelliği bu. Bir de sakinleştirici özelliği var. Gelenlerin belki de yüzde 80'i bunun için geliyor. Safranı çok içtiğinde gülme krizine sokuyor, öyle bir özelliği var rahatlatıyor insanları" Yılmaz, 20 kilo civarın bir ürün beklediklerini, şu an kilogram fiyatının 100 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor - Son Dakika

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