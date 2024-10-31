E-ihracat İçin Trendyol Toplantısı

Ekonomi

ASO "Trendyol ile e-ihracat bilgilendirme toplantısı" düzenledi

ANKARA - Ankara Sanayi Odası tarafından "Trendyol ile e-ihracat bilgilendirme toplantısı" düzenlendi.

Ankara Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin e-ihracattaki rekabet avantajları, e-ihracata ilişkin destekler, yapay zeka ile e-ihracat ve Trendyol ile e-ihracat uygulamaları olmak üzere 4 ana başlıkta "Trendyol ile e-ihracat bilgilendirme toplantısı" düzenlendi. Etkinlik, Ticaret Bakanlığı, ASO ve Trendyol iş birliğinde yapıldı.

"İhracat yapmıyorsunuz, numune çıkartıyorsunuz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal, dijital ihracat yapanların yaptığı ihracatı beyan edip etmediğini sormasının ardından, "İhracatı beyan etme konusunda hala sıkıntı yaşıyoruz. Firmalarımız numune olarak çıkmayı tercih ediyor ancak ihracatın beyan edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ihracat yapmıyorsunuz, numune çıkartıyorsunuz" diye konuştu.

"Destek mekanizmasını kurguladık"

Perakende satışın yıllık yüzde 2-4 bandında arttığına değinen İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önal, "E-ticaret çift hanelerde yükseliyor. İlk defa 2024 yılında yüzde 8'e düşecek ve 6,3 trilyon dolar civarında olması bekleniyor. 2024 yılında daireyi kurduğumuzda ilk olarak destek mekanizmasını kurguladık" açıklamasında bulundu.

"E-ticareti Avrupa'ya değil Çin'e ya da Hindistan'a yapmak gerekli"

E-ihracatta üst sıralara çıkabilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından destek verildiğini ifade eden Önal, "Hedef olmayan ülkelerde yüzde 50, hedef olan ülkelerde ise yüzde 70 oranında reklam desteği veriyoruz. Aynı zamanda bizim bazı özel ülkelerimiz var, Çin ve Hindistan gibi. 1,4 milyar nüfusa sahip bir ülke artık ucuz üreten bir ülke değil. E-ticareti Avrupa'ya değil Çin'e ya da Hindistan'a yapmak gerekli çünkü 155 milyar dolarlık günlük satış söz konusu. Biz bakanlık olarak sadece devlet destekleri hazırlamadık Endonezya Brezilya ve Mısır gibi pazarın zor olduğu ülkelerde pazar yeri komisyonunun yüzde 70'ini bakanlık olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önal'ın konuşmasının ardından Trendyol İhracat Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş'un yaptığı tanıtım ve bilgilendirme sunumuyla son buldu.