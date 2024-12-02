EcoLeaks Takımı Hackathonu Kazandı

Ekonomi

Global Vodafone Vakfının düzenlediği "Yapay ZekA ile Yarının Şehirleri Hackathonu"nu Kocaeli'den katılan "EcoLeaks" takımı kazandı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Global Vodafone Vakfı Avrupa genelinde 6-19 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik özel bir hackathon düzenledi.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Portekiz ve Romanya'da "Dijital Uçurumu Kapatmak" temasıyla gerçekleştirilen hackathon'da, katılımcılardan teknoloji aracılığıyla daha kapsayıcı bir toplum yaratılmasına yönelik yenilikçi fikirler geliştirmeleri istendi.

Türkiye'de Habitat Derneği işbirliğiyle ve gerçekleştirilen hackathon'da, farklı illerden toplam 12 takım yarıştı. Yarışmayı Kocaeli'den katılan "EcoLeaks" takımı birinci ve "EGAL STEAM-UP" takımı ikinci olarak tamamlarken, Adıyaman'dan katılan "AI-ZERO Çevre Bekçileri" takımı üçüncü oldu. Adana'dan katılan "RHM01" takımı ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Dereceye girenlere ödülleri Mart 2025'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek törenle verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye'nin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdikleri vakıf projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Habitat Derneği ile birlikte başlattıkları "Yapay Zeka Yıldızları" projesinde amaçlarının, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak olduğuna değinen Süel, aynı zamanda gençlerin yapay zeka teknolojilerini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmayı hedeflediklerini vurguladı.

Süel, Vakıflarının Türkiye dahil 9 Avrupa ülkesinde birden başlattığı hackathon ile gençlere ulaştığını işaret ederek, "Bu yarışmayla, potansiyelini ve yaratıcılığını desteklediğimiz tüm katılımcıların yalnızca teknik bilgilerini değil, aynı zamanda tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirleri etkili çözümlere dönüştürme becerilerini de teşvik etmiş olduk. Yarışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ödül alsın veya almasın, yaşadığı şehir için fikir üreten, proje geliştiren tüm öğrencileri en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Genel Başkanı Bora Caldu da gençlerin teknolojiyle buluşmasının ve yapay zeka alanında kendilerini geliştirmesinin, geleceğin dijital dünyasında söz sahibi bireyler yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Caldu, "Habitat Derneği olarak, 81 ilde gençlere eşit teknoloji erişimi sağlama misyonuyla hareket ediyor ve gençlerin yaratıcı zekalarını hayata geçirebildikleri böyle platformlar oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle 'Yarının Şehirleri' temasıyla geliştirilen sürdürülebilir ve akıllı şehir çözümleri, toplumsal fayda sağlayan projelerin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hayal gücünüz, yaratıcı düşünceleriniz ve azminiz, dünyanın geleceğini şekillendirecek en değerli araçtır. Bizler, bu süreçte yanınızda olmaktan ve sizleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Şehirdeki sorunlara çözüm arandı

"Yapay Zeka ile Yarının Şehirleri Hackathonu" katılımcıları, kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir şehirler ve toplumlar olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili çözümler üretti. Katılımcılar, ilk etapta şehirdeki sorunları analiz etti ve çözülmesi gereken zorlukları tanımladı.

Bu zorluğa yapay zeka teknolojisiyle sürdürülebilir bir çözüm bulup bir prototip oluşturan katılımcılar, belirlenen zorluk ve önerilen çözüm hakkında kısa bir sunum hazırladı. Takımların yaptığı çalışmalar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Özlem Kestioğlu, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Araştırma Direktörü Itır Akdoğan, Vodafone Türkiye Big Data Direktörü Şeniz Gayde Ayata, Kuika Yazılım Mimarı Armağan Döker ve Habitat Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Akademisyen ve Yazar Fatoş Karahasan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada birinci gelen "EcoLeaks" takımının geliştirdiği yapay zeka tabanlı su patlaması tespiti projeleri, IoT cihazlarından alınan verileri analiz ederek su sistemlerindeki anormallikleri tespit etmeyi amaçlıyor. Yapay zeka, su akışı, basınç, sıcaklık ve ses gibi verileri işleyerek erken uyarı sağlıyor, su kaybını azaltıyor ve bakım süreçlerini optimize ediyor.

Vodafone Vakfı dijital uçurum sorununu doğrudan ele alma taahhüdünün bir parçası olarak "Skills Upload Jr. Challenge" girişimini başlattı. "Skills Upload Jr" adlı programın desteğiyle yürütülen bu girişim, 2021'deki tanıtımından bu yana Avrupa çapında 7,5 milyon öğrenci, 600 bin öğretmen ve 8,2 milyon kişiye ulaştı.

"Skills Upload Jr. Challenge" metodolojisi, öğrencilerin kendi bölgelerindeki koşullara göre onları en çok etkileyen sorunun üstesinden gelmek için teknolojiye dayalı çözümler önerdiği tasarım odaklı düşünme modeline dayanıyor. Vodafone Vakfı, bu girişimle, gençlerin mevcut eşitsizlikler hakkında bilinçlenmesini ve bu eksiklikleri giderme ve çözme konusunda teknolojinin potansiyelinin farkına varmasını hedefliyor.