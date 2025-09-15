Edirne'de Bulgar Turist Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Edirne'de Bulgar Turist Yoğunluğu Artıyor

Edirne\'de Bulgar Turist Yoğunluğu Artıyor
15.09.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gurbetçilerin dönüşüyle sınır kapıları sakinleşti, Bulgar turistler alışverişe başladı.

EDİRNE'de, gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesiyle sınır kapılarındaki yoğunluk sona ererken, Bulgar turistler yeniden kente gelmeye başladı. Bulgar turistlerin yoğunluk oluşturduğu Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı (UPEK) Barış Atkoşan, "Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın tamamen dönüşlerini tamamlamasıyla, sınır kapıları sakinlemiş durumda. Gidiş-gelişlerde herhangi bir problem yok. Kış sezonunun da başlamasıyla yoğunluğun artmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa'da yaşayıp, 22 Haziran'dan itibaren yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin ülkelerine dönüşleri sona erdi. Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerle yoğunluk oluşturduğu kentteki sınır kapılarından, 3 aylık süreçte 4 milyon 96 bin 911 yolcunun giriş-çıkış yaptığını söyledi. Sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin sona ermesiyle kentte bu kez Bulgar turistler yoğunluk oluşturmaya başladı. Söz konusu yoğunluğun hissedildiği noktalardan, Ulus Pazarı'nda Bulgar ziyaretçiler yeniden alışverişlerine başladı.

'PAZARIMIZ ESKİ HAREKETİ GÜNLERİNE DÖNDÜ'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, sınır kapılarındaki durumun olumlu yansıdığını belirterek, "Okulların da açılmasıyla birlikte artık tatil sezonu sona erdi. Dolayısıyla yerli müşterimiz artık Edirne'ye dönmüş durumda. Hem onlardan, hem de sınır kapılarındaki yoğunluğun hafiflemesinden kaynaklı Bulgar müşterilerde ciddi artışımız var. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kalabalık, öğleden sonraya kadar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara nazaran Ulus Pazarı çok kalabalık bir gün geçirdi. Çok klişe olacak ama tabiri caizse pazarımız eski hareketli günlerine döndü diyebiliriz" dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA

Toplam 3 ilde kurdukları pazara en yoğun talebin Edirne'de olduğuna dikkat çeken Atkoşan, "Cuma günleri Edirne merkeze kuruyoruz. Cumartesi günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeyiz, pazar günü de Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeyiz. Üç pazarımız da Avrupa standartlarında kapalı pazarlar. Üç pazar içerisinde Edirne'yi birinci sıraya koyabiliriz. Bunun da sebebi buradaki Bulgar müşterilerin yoğunluğu. Bulgar müşteriler ciddi anlamda hem toptan hem de perakende alışveriş yaptıkları için bizim en iyi pazarımız Ulus Pazarı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın okulların açılması sebebiyle artık tamamen dönüşlerini tamamlamasıyla birlikte sınır kapıları sakinlemiş durumda. Gidiş-gelişlerde herhangi bir problem yok. Bulgar turistler de rahatlıkla girip çıkabiliyor ülkeye. Önümüzdeki haftalarda kış sezonunun da tamamıyla başlamasıyla birlikte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'TURİSTLER GELMEYE BAŞLADI'

Pazar esnafından Serhat Bayram da sınır kapılarındaki yoğunluğun azalmasıyla pazardaki hareketliliğin arttığını söyleyerek, "Bulgar müşterilerimiz halen yoğunlukta ama geçen senelerle kıyaslarsak, Edirne'nin dışına kayan müşteriler de oluyor. Gurbetçi sezonu bitti ama onların da pek faydası olmadı diyebiliriz. Aslında gurbetçilerin yoğun olduğu dönemde Bulgar turist sayısında çok düşüş oluyor. Sınır kapılarındaki yoğunluk bize kötü yansıyor. Şu anda bu sezon bitti ve Bulgar turistler gelmeye başladı çok şükür. Ben eylül ayının da bir nebze sakin geçeceğini düşünüyorum. Gelecek aylar daha yoğun olacaktır" dedi.

'EKONOMİYE FAYDALARI OLUYOR'

Esnaf İsa Güven de "Yazın oldukça durgun dönem geçirdik. Sınır kapıları çok yoğundu gurbetçilerin gidiş ve gelişlerinden dolayı. Bu yoğunluk sona erince şimdi Bulgar yoğunluğu başladı pazarımızda. Biz de bu durumdan memnunuz. Alışveriş yaptıkları zaman çok sayıda yapıyorlar, dolayısıyla ekonomiye de faydaları olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Turizm, turist, Edirne, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Bulgar Turist Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı

09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:30:13. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Bulgar Turist Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.