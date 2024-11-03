EİB Ekim İhracatında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

EİB Ekim İhracatında Rekor Kırdı

EİB Ekim İhracatında Rekor Kırdı

Ege İhracatçı Birlikleri, ekim ayında 1.619 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı.

03.11.2024 10:32
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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB, 2023 yılı ekim ayındaki 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracatını yüzde 10 artırmayı başardı.

Ekim ayında Türkiye'nin ihracatıysa yüzde 3,6'lık artışla 22,8 milyar dolardan 23,6 milyar dolara yükseldi. EİB'nin ekim ayındaki 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracat seviyesi, 2024 yılının geride kalan 10 aylık diliminde aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçti. EİB, 2024 yılının 10 aylık diliminde yüzde 1'lik artışla 15 milyar 233 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

9 birlik ihracatını artırdı, 6 birlik 100 milyon dolar barajını aştı

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı ekim ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2023 yılı ekim ayı performansının gerisinde kaldı. 12 birliğin 6 tanesi ihracatta 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı. Ege İhracatçı Birlikleri, ekim ayında sanayi ürünleri ihracatını yüzde 4'lük artışla 756 milyon dolardan 786 milyon dolara taşırken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 14'lük artışla 627 milyon dolardan 716 milyon dolara ilerledi. Egeli madenciler, 2024 yılındaki başarılı performanslarını ekim ayında da sürdürdüler ve yüzde 41'lik ihracat artışıyla Türkiye'ye kazandırdıkları döviz tutarını 82,8 milyon dolardan 116,6 milyon dolara taşıdılar.

Demir ve demirdışı metaller ihracatı zirvede yerini korudu

EİB bünyesinde uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 3'lük artışla 179 milyon dolardan 184 milyon dolara çıkarırken, EİB çatısı altında zirvedeki yerini korudu.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ihracat artış rekortmeni oldu

475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 51'lik artışla 30 milyon dolardan 45,3 milyon dolara yükseltti. EZZİB bu performansıyla ekim ayında EİB bünyesinde hem ihracat artış rekortmeni oldu hem de önümüzdeki aylarda kıracağı yeni ihracat rekorlarının sinyalini verdi.

Gıda ihracatının lideri su ürünleri ve hayvansal mamuller

Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal ihracatını bünyesinde barındıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 21'lik artışla 128,7 milyon dolardan 156,4 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde zirve ortaklığını korudu.

Kuru meyve ihracatçıları vites artırdı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yerini alan kuru meyveleri dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2024/25 sezonunun başlamasıyla ihracatta yoğun bir dönem yaşıyor. EKMİB, ekim ayında ihracatta vites artırarak 122 milyon dolarlık ihracatı 144 milyon dolara çıkardı.

Yaş meyve sebze ve mamullerinde 129 milyon dolarlık ihracat

Ekim ayında satsuma mandalina ihraç sezonunu başlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2023 yılı ekim ayında 127 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılı ekim ayında yüzde 2'lik artışla 129 milyon dolara yükseltti.

Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 816 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılı ekim ayında ihracatını yüzde 8'lik artışla 2 milyar 601 milyon dolardan 2 milyar 816 milyon dolara çıkarmayı başardı. İzmir, 1 milyar 488 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nin ihracatını domine etmeyi sürdürürken, Ege Bölgesi'ndeki iki serbest bölge İzmir'in ihracatına 288 milyon 80 bin dolarlık katkı sağladı.

Manisa, 515 milyon dolarlık ihracatını 522 milyon dolara çıkarırken, Denizli'nin ihracatı yüzde 16'lık artışla 334 milyon dolardan 386 milyon dolara yükseldi. Kuru incir üretiminin başkenti Aydın, ekim ayında 111,4 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterirken, Türkiye'nin su ürünleri ihracat lideri Muğla 104,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Muğla'yı 102,4 milyon dolarlık ihracatla Balıkesir izledi.

"İhracatçılar OVP'ye destek veriyor"

Türkiye'nin orta vadeli istikrar programında başarılı olabilmesi için ihracat hedeflerine ulaşmasının şart olduğunu dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin ekim ayı ihracat performansının OVP'yi (Orta Vadeli Program) desteklediğine dikkat çekti.

"İhracatta daha başarılı bir tablo ortaya koyabilirdik" diyen Eskinazi, "Türk ihracatçısı dünya pazarlarında resesyonun yaşandığı bir dönemde ihracatta başarılı bir tablo ortaya koydu. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri olarak Türkiye ortalamasının da üzerine çıktık. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve ülkemizde 2025 yılında alınacak faiz indirim kararları Türk ihracatçısının finansmana erişimine olumlu katkı sağlayacak. 2025 yılının ikinci yarısında dünya genelinde ihracatçılarımız açısından daha uygun bir iklim oluşacağına inanıyoruz. OVP'de 2025 yılı için ortaya konulan 279,6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Gemileri yüzdürmek zorundayız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi EİB Ekim İhracatında Rekor Kırdı - Son Dakika

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