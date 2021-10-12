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2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 185 bin ton - Son Dakika

2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 185 bin ton

12.10.2021 12:21
2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 185 bin ton

2021/2022 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini, pandemi nedeniyle sınırlı katılım ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuyla paylaşıldı.

2021/2022 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini, pandemi nedeniyle sınırlı katılım ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. 2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmininin 185 bin ton olduğu bildirildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası iş birliğinde ve Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol dahilinde gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmalarının arazi çalışmaları bölümüne, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları da teknik destek sağlamıştı.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bolca, rekolte tahmin heyeti, borsa idari heyeti ve pamuk sektör temsilcilerinin katılım sağladığı toplantının açılış konuşmasını İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz gerçekleştirdi.

"En az 1 milyon ton, tercihen 1 milyon 250 bin ton pamuk üretmeliyiz"

Uydu görüntüleri kullanılarak yapılan pamuk rekoltesi tahmin çalışmasının tam 22 yıldır kurumların başarılı iş birliği ile yürütüldüğünü vurgulayan Barış Kocagöz, "2020/21 sezonunda Ege Bölgesi kütlü pamuk üretimi tahminini 429 bin ton olarak açıklamıştık. Ege Borsaları kütlü pamuk tescil miktarları toplamı ise 424 bin ton olarak gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 1'lik hata payıyla elde ettiğimiz başarılı sonucun bu sezon da devam etmesini umuyoruz. Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda pamuk ekilen alan açısından eksiğimiz var. Susuzluk ve tarımsal desteklemelerdeki münavebe şartı nedeniyle çiftçilerimiz özellikle ayçiçeğine yöneldi. Bu sezon verimimizin oldukça iyi olması ekim alanındaki noksanlığı kapatarak, üretimimizde artış sağlıyor. Fiyatlar üreticimizi destekliyor. Bu moralli sezonun ardından önümüzdeki sezonda 1 milyon ton pamuk üretim eşiğini geçmeyi umuyoruz. Tekstil sanayinin geçtiğimiz yıllarda 1 milyon 600 bin ton olan pamuk tüketimi, 2 milyon tona yaklaştı. Tüketimimizin ancak 3'te 1'ini üretebiliyoruz. Bu konuda senelerdir telaffuz ettiğimiz önlemleri alarak harekete geçmeliyiz. Türkiye ekonomisinin buna ihtiyacı var. En az 1 milyon ton, tercihen 1 milyon 250 bin ton pamuk üretmeliyiz" dedi.

"22 yıldır uydu teknikleri kullanarak pamuk ekili alanı belirliyoruz"

Barış Kocagöz'ün ardından, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bolca, Ege Üniversitesinin rekolte çalışmalarına ilişkin detayları içeren sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Bolca, "22 yıldır uydu teknikleri kullanarak pamuk ekili alanı belirliyoruz. Bu yıl da 2 dönem şeklinde araştırmayı gerçekleştirdik. Pamuk alanlarını belirlerken pamuğun yanında nerede yonca var, nerede ayçiçeği var gibi verileri de kaydediyoruz. Bu gibi veriler karşılaştırmalar esnasında bizlere oldukça yardımcı oluyor. Bu yılki gözlemlerimizde, pamuk tarlaları sulama açısından incelendiğinde suyun yeterli olduğu bölgeler olduğu kadar bazı bölgelerde su kıtlığı yaşandığını da tespit ettik" diye konuştu.

"Mahlıç pamuk üretiminin 185 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz"

Sunumun ardından söz alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, 2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahminini açıkladı ve şunları söyledi:

"Tekstil sanayimiz bir yıldır oldukça iyi bir üretimle devam ediyor. Ancak bu noktada fiyatların öngörülemediği bir seviyeye geldik. Bahsedildiği gibi pamuk tüketimimiz 2 milyon ton seviyelerine yaklaştı. 2020/21 sezonunda pamuk ithalatımız 2 milyar doların üzerine çıktı. Ülkemizin pamuk ithalatındaki bağımlılığını azaltması için üretimin arttırılması çok önemli. Bunun içindir ki sürdürülebilir üretimin desteklenmesinde çok büyük fayda var. Çiftçimizin gelirlerinin iyi olduğu bir yılda dahi primlerin artması için Bakanlığımız nezdinde destek aramaya devam edeceğiz. Rekolte tahmin çalışması çerçevesinde bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 3 oranında azalarak 93 bin hektara düşeceği öngörülüyor. Ortalama kütlü veriminin ise geçen yıla göre yüzde 11 artarak dekarda 496 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Buna göre kütlü üretim de 462 bin ton olacak. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 40 olmasını ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 185 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz."

"Üretimimizin 1 milyon tona çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması çok önemli"

Toplantıda hazır bulunan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, çalışmanın tekstil sektörü için büyük önem taşıdığına değinerek, Ege Bölgesi için yapılan bu çalışmanın Türkiye genelinde yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca, ülkemizin organik pamuk üretimine olan elverişliliğinden bahsederek, bu konuda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması gerektiğini belirtti. Eskinazi, "Bu sezon toplam pamuk üretiminin 800 bin ton civarına ulaşması ile pamuk tüketimimizin yüzde 50'sinden daha azını karşılayabileceğiz. Bu nedenle üretimimizin 1 milyon tona çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması çok önemli. Bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir diğer konu da pamuk fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş. Şu an pamuk fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde ve artış trendi de devam ediyor. Bu durumun hazır giyim sektörünün maliyetleri açısından olumsuz etkileri olmakla birlikte çiftçileri pamuk üretimine teşvik etmesi konusunda olumlu etkileri olabilecektir. Ayrıca uzun yıllardır yapılmakta olan pamuk rekolte tahminleri oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu sezon da özellikle bölgemizde uzaktan algılama yöntemi ile yapılan çalışmanın Güneydoğu Anadolu'da, Antalya ve Adana'da da uygulanmasının pamuk rekolte tahmin çalışmalarının en sağlıklı sonucu vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi. - İZMİR

2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 185 bin ton

Ege Üniversitesi, Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 185 bin ton - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2021/22 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 185 bin ton - Son Dakika
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