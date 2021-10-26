Üye Girişi
2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8'lik enflasyon hedefi - Son Dakika

2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8'lik enflasyon hedefi

26.10.2021 14:54
2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8'lik enflasyon hedefi

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2021 yılında Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen toparlanma süreci çerçevesinde ekonomik faaliyetin 2022 yılında güçlü görünümünü koruması ve yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi hedeflendi.

'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2021 yılında Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen toparlanma süreci çerçevesinde ekonomik faaliyetin 2022 yılında güçlü görünümünü koruması ve yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi hedeflendi. 2022'de enflasyonun yüzde 9,8'e gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programda, salgın kapsamında aşılama sürecinin olumlu seyrinin ve salgına yönelik önlemlerin hafiflemesiyle ekonomik ve sosyal aktivite üzerindeki baskının azalması, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) üzerinde büyüme sağlayacağının tahmin edildiği belirtildi.

YÜZDE 5 BÜYÜME, 9,8 ENFLASYON HEDEFİ2021 yılında OVP'de öngörülen toparlanma süreci çerçevesinde ekonomik faaliyetin 2022 yılında güçlü görünümünü koruması ve yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi hedeflendi. Etkin para ve maliye politikaları ile üretim ve verimlilik artışı kanalıyla enflasyonun yüzde 9,8'e gerilemesinin beklendiği vurgulandı. Mal ihracatındaki artışın devam etmesi, ithalatta dışa bağımlılığı azaltacak politikaların uygulanması ve hizmet gelirlerinin yükselmesiyle cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 2,2 olarak gerçekleşmesi öngörüldü. Bu çerçevede, teknoloji transferi sağlayan uluslararası yatırımlar başta olmak üzere uzun vadeli sermaye girişlerinin öne çıkarılması amaçlandı.İHRACATTA YÜZDE 9,4'LÜK ARTIŞ HEDEFİGelecek yıl bir önceki yıla göre özel ve kamu kesimi tüketim harcamalarında sırasıyla yüzde 4,4 ile yüzde 0,7 oranlarında reel artış olması öngörüldü. Gelecek yıl, yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi öngörüldü. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022 yılında 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması öngörüldü. Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 9,4 artarak 230,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 yükselerek 282,7 milyar dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 51,8 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.Programa göre bu dönemde ihracat ve ithalat fiyatlarının 2022 yılında yüzde 1,4 ve 2,2 oranlarında artması öngörülürken, reel ihracatın ve ithalatın ise yüzde 8,0 ve 7,4 artacağı, gelecek yıl salgının etkisinin daha da azalmasıyla seyahat gelirlerinin 25 milyar dolar seviyesine yükselmesi, hizmetler dengesinin ise 31,8 milyar dolar fazla vermesi tahmin ediliyor.SALGINDA 60 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLANDIProgramda yer alan bilgilere göre, salgının başladığı tarihten itibaren, ihtiyaç sahiplerine, 2021 Mart ayı itibarıyla 3 faz halinde yürütülen Sosyal Destek Programı kapsamında 6,5 milyar lira, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası' kapsamında 2,1 milyar lira, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme kapsamında 4 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 31,5 milyar lira, nakdi ücret desteği kapsamında 10,2 milyar lira, işsizlik ödeneği kapsamında 5,6 milyar lira olmak üzere yaklaşık 60 milyar lira destek sağlandı.Ekonomik yoksunluk nedeniyle kurum bakımında alınma riski bulunan çocukların öz aile veya yakınlarının yanında desteklenmesi amacıyla ailelere sunulan sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden 2021 eylül itibarıyla 138 bin 816 çocuk faydalanıyor. Aylık ortalama bin 259 lira ödeniyor.'ANADOLU TIBBI MARKASI OLUŞTURULACAK'Programda yer alan bilgilere göre, Aile Hekimliği sayısı 2022 sonuna kadar 30 bin 680'e çıkarılacak ve bir aile hekimine düşen kişi sayısı 2 bin 800'e düşürülecek. Sağlık Bakanlığı tarafından, 2022'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeler tamamlanarak uygulamaya koyulacak. 'Anadolu Tıbbı' markasının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek, geleneksel bilgilerin korunma ve kayıt altına alınma çalışmaları desteklenecek.İŞ YERLERİNDE BESLENME DOSTU KILAVUZUPrograma göre, 2022'de savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 71'den yüzde 73'e çıkarılacak. 2022'de savunma ve havacılık ihracatının 8,9 milyar dolar, cironun 23,1 milyar dolar, sektörde istihdam edilenlerin sayısının ise 74 bin 800 olacağı öngörülüyor. İş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla iş birliğiyle 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı Uygulama Kılavuzu' hazırlanacak. 2022'de iş yerlerinde bu programın uygulamasına başlanılacak.TOKİ 2022'DE 50 BİN SOSYAL KONUT YAPACAKTOKİ, 2003'ten itibaren 1 milyon 52 bin 152 konutun inşaatına başladı ve 898 bin 570 konutu 2021 eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı. TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında 2021 sonunda 80 bin konut üretilmesi planlandı. Program kapsamında 2022'de 50 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla üretilmesi hedefleniyor. 2021 Ocak-Ağustos döneminde 801 bin 995 konut satılırken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 24 bindi.DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarından bin 295 kilometrelik güney sınırının 837 kilometresi, 2015-2021 yılları arasında, bin 182 kilometrelik doğu sınırının 168 kilometresi 2017-2021 yılları arasında sınır duvarı örülerek kapatıldı. 2021 eylül ayı itibarıyla kara sınırlarının yüzde 34'ü olan bin 5 kilometresine sınır duvarı örüldü. Doğuda İran sınırında, 238 kilometre, güneyde Irak sınırında 33 kilometrelik kısmına sınır duvarı ve çit yapımı projelendirme çalışmaları devam ediyor.


Enflasyon, Gazete, konut, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8'lik enflasyon hedefi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 15:47 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere 15:39 Otomotiv sektöründe kriz! Magnezyumda tekelleşen Çin sevkiyatı durdurdu, Avrupa'da stoklar tükenmek üzere Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu 15:31 Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 15:23 Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Sosyal medyada 15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den 15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:46
Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum         
15:35
İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu         
15:25
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında         
15:02
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 15:58:45. #1.12#
SON DAKİKA: 2022'de yüzde 5 büyüme ve 9,8'lik enflasyon hedefi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement