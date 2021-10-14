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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması

14.10.2021 12:13
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pamukluk Barajı'nda ilk su tutma işleminin gerçekleştiğini belirterek, "Barajla içme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pamukluk Barajı'nda ilk su tutma işleminin gerçekleştiğini belirterek, "Barajla içme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilecek." dedi.

Pakdemirli, Tarsus ilçesindeki Pamukluk Barajı'nı havadan inceledi, ardından Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı.

Vinç kumandası aracılığıyla beton bloğun indirilmesi ve baraja su verilmesinin ardından dua okundu.

Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin ziyaretleri kapsamında yoğun bir programlarının olduğunu söyledi.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Pamukluk Barajı'nın ilk su tutma işlemini hep birlikte sizlerin huzurunda biraz önce gerçekleştirdik. Pamukluk Barajı, bölgede hasretle beklenen bir proje. Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye'nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı'nın neredeyse Silvan Barajı'na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2,5 milyar liralık toplam bir harcamayı kapsayan büyük bir projedir."

25 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı sulayacak

Barajın yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Barajla içme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek, yani aşağı yukarı kurulu kapasitesi 18 megavatlık bir kurulu kapasiteye sahip. Bölgeye tarım alanında çok büyük faydası olacak barajımız, önemli bir alanı sulamakla beraber bu alanın da kabaca büyüklüğünü şöyle ifade edebilirim; 25 bin futbol sahasını suluyor olacak ve sulamanın da tabii ki 160 bin dekarı içinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Burada da mümkün mertebe bütçe imkanları doğrultusunda da arkadaşlarımıza da sulama faydasının bir an evvel hayata geçmesi için de gerekli talimatları verdim."

"Bu baraj yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Pakdemirli, barajın ekonomiye katkısının yıllık 500 milyon lira olacağını belirterek, "Bu baraj yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. Dekarda da 3 bin lira minimum zirai gelir artışı, yani şöyle söyleyeyim; dün burada buğday, arpa ve hububat ekilip dikilirken yarın ve bugünden itibaren artık dünya coğrafyasında ne yetişiyorsa, Akdeniz coğrafyası, ikliminin de verdiği avantajlarla tropik bitkilere kadar her şeyi yapmak mümkün olacak. Bölgede bir değil, senelik iki ürün alınacak. Sera yetiştiriciliğinden tutun tropik bitkilere, avokadosuna kadar muzuna kadar her şeyi yetiştirmek artık mümkün olacak. Tarımsal üretimde büyük artış ve büyük bereket yaşanacak." dedi.

Şubat 2022 itibarıyla barajın kalan kısımlarını bitirmiş olacaklarının sözünü veren Pakdemirli, projenin hayırlı olmasını diledi.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz ile ilgililer katıldı.

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması

Bekir Pakdemirli, İstihdam, Mersin, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Mersin'de Pamukluk Barajı Su Tutma Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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