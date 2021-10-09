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Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu - Son Dakika

Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu

09.10.2021 09:45

Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu Sivas'ta yılda 40 milyon alabalık yumurtası üretimi yapan bir tesiste kuraklık sebebiyle havuzlar doldurulamayınca üretimde aksamalar yaşanıyor Sivas'ta yılda 40 milyon alabalık yumurtası üretimi yapan bir tesiste kuraklık sebebiyle...

Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu

Sivas'ta yılda 40 milyon alabalık yumurtası üretimi yapan bir tesiste kuraklık sebebiyle havuzlar doldurulamayınca üretimde aksamalar yaşanıyor

SİVAS - Sivas'ta yılda 40 milyon alabalık yumurtası üretimi yapan bir tesiste kuraklık sebebiyle havuzlar doldurulamayınca üretimde aksamalar yaşanıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı yamacına kurulan Çağlayanpınar Alabalık Tesisleri kuraklıktan nasibini aldı. Yaklaşık 25 yıl önce kurulan tesiste doğal yöntemlerle yıllık ortalama 40 milyon alabalık yumurtası ve 5 ton doğal alabalık üretimi yapılıyordu. Suyunu Tecer dağının kaynağından alan tesiste şimdilerde havuzlar susuz kaldı. Kuraklık ve çeşitli nedenlerle suyun azalmasıyla havuzlar doldurulamayacak hale geldi. Tesiste bulunan 20 havuzdan 15 tanesinin suyu yeterli oksijen sağlanamadığı için boşaltılmak zorunda kaldı. Tesiste bulunan balıklar ise çevre işletmelere gönderildi. Kalan yaklaşık 250 balık Kayseri'de bulunan bir işletmeye gönderilecek. İşletme sahibi Orhan Çakırer, suyun az olması sebebiyle üretimde aksamalar olduğunu söyledi.

"İşçilerimizden çıkarttıklarımız oldu"

İşletme sahibi Orhan Çakırer, tesiste üretim yapılamaması sebebiyle işçi çıkartmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Burada yılda 40 milyon yavru ve yumurta üretimi yapıyoruz. Zaman içerisinde suyun azalmasıyla beraber havuzlardaki suyu boşaltma zorunda kaldık. Çünkü oksijen yetmiyor, su miktarı çok azaldı. Buna bağlı olarak üretim yapamamaktayız. Üretim yapamayınca buda ekonomiye büyük etki sağlıyor. İşçilerimizden çıkarttıklarımız oldu. Devamında işletmedeki balıkları da komşu işletmelere gönderdik su geldiği takdirde geri almak üzere. İşletmenin ihtiyacı olan su şuanda yoktur burada. Çevresel faktörlerin yanında küresel ısınmada etkiledi" dedi.

20 havuzdan 15'i boş

Çakırer, 20 havuzdan 15'inin boş olduğunu diğerlerinde de kalan suyla idare etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "40 milyon yumurta ürettiğimiz yerde 6 bin tane anaç balığımız vardı. Toplam havuzumuz 20 tane. 20 havuzun şuanda 15 tanesinde hiç su ve balık yoktur. Diğerlerinde de kalan suyla idare etmeye çalışıyoruz. Onları da Kayseri'de bir işletmeye göndereceğiz. Şuanda toplam 200-250 tane balığımız kaldı. Yani 40 milyon yumurta üreteceğimiz yerde şuanda en fazla ürettiğimiz yumurta miktarı da 250-400 bin. Tek başına değil bir zincir halinde herkes etkilendi. Üretim olmayınca tabi ki kalan balıklarda pahalılaşma olacak. Zaten alabalığı yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye daha çok Türk somonu olarak üretiyor. Bunun ihracatta yıllık 2 milyon dolar getiri var Türkiye'ye. Biz bunun içerisinde bir kısmını yapamıyoruz şuanda. Diğer işletmelere verdiğimiz yumurtaları da vermedik bu yüzden üretim aksamış oldu" diye konuştu.

Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu
Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu

Toros Dağları, Kayseri, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıklar susuz kaldı, 20 havuzdan 15'i kurudu - Son Dakika Ekonomi


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