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ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı - Son Dakika

ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı

27.10.2021 13:31
ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 24 Ekim 2021 itibariyle yaş çay sezonunun kapandığını belirterek sezon boyunca 860 bin ton yaş çay aldıklarını söyledi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 24 Ekim 2021 itibariyle yaş çay sezonunun kapandığını belirterek sezon boyunca 860 bin ton yaş çay aldıklarını söyledi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde açılan 2021 yaş çay sezonu 24 Ekim 2021 itibariyle son buldu. Sezon boyunca 860 bin ton yaş çay aldıklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ayrıca bugün itibariyle 119 bin ton kuru çay, 77 milyon litre Didi satışı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Alim "Bir kampanyanın daha sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi aynı şekilde sağlık, mutluluk, huzur içerisinde inşallah üreticilerimizin de memnun olduğu bir kampanya süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Kampanya içerisinde 12 bin 730 civarında memur, işçi çalışan arkadaşımız var. 860 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Birinci sürgünde ve ikinci sürgünde 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde alımlarımızı tamamladık. Ancak üçüncü sürgünde üreticilerimiz de isteği doğrultusunda ellerindeki çayların tamamını alabilmek ve onları bir şekilde sosyal devlet anlayışıyla kucaklayabilmek için 55 günlük bir yaş çay alımı gerçekleştirdik. Yıl içerisinde biliyorsunuzdur emekli olan çalışanlarımızın yerine her yıl. Öbür sene için hazırlıklarımız yapılırken, emekli olan kişi sayısı kadar alım yapılıyor. Her yıl bu şekilde devam ettiriyoruz. Gün itibariyle 119 bin ton Kuruçay satışı gerçekleştirdik. 77 milyon litre Didi soğuk çay satışı gerçekleştirdik. Kuru çayda yılsonu hedefimiz yine daha önce söylemiştik 150 bin ton olacaktı inşallah. Zaten 119, 120 bin tona şimdiden geldik. Birkaç ay daha hedefimize inşallah ulaşmış olacağız" dedi.

Çay üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaz mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle çay müstahsillerinin Beyaz Çay'a rağbet göstermediği belirten Alim "Mayıs ayında bu yıl yine bildiğiniz gibi ikinci sürgün başından itibaren genelde havaların yağışlı olması nedeniyle üreticilerimiz beyaz çay hasadına pek meyil edemedi. Yağmurların aralıksız devam etmesi nedeniyle sadece 266 kilo beyaz çay alımı yapabildik. Yine şunu unutmadan söyleyeyim yarın itibariyle Eylül ayı yaş çay bedelleri olan 199 bin ton yaş çay bedeli karşılığı 770 milyon, organikle beraber toplam 800 milyona yakın yaş çay bedeli ödemesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'un yurt dışı satışlarını arttırabilmek adına çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Alim "17 Mayıs'ta kampanya açılışı yapılmıştı. 24 Ekim'de sonuçlandı. Bu arada yaş çay alım işlemlerini, yaparken yurt dışındaki birçok fuara katıldık. Dubai, Rusya, Almanya fuarlarına katılım sağlandı. Avrupa ve diğer ülkelere yapmış olduğumuz az da olsa satışlarda yeni bağlantı kurduğumuz Azerbaycan ve Özbekistan ile satış noktasına geldik. Yine kısa bir zaman içerisinde bu iki devlete çay satışımız gerçekleşecek. Bunun yanında İspanya, İngiltere, Gürcistan, Kanada, Tunus, Romanya, Şili, Kuveyt gibi ülkelerle de bağlantılarımız devam ediyor. Karşılıklı maliyetler ve fiyatlar görüşülüyor. İnşallah bunlarda gerçekleştirildiği zaman tekrar sizlerle bunları paylaşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ÇAYKUR'un yeni ürünleri olan bir çok çay çeşidinin de ARGE çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Alim "100 civarında çayımızın tüketicinin beğenisine sunulan çay satış mağazalarımızın 8.'sini Kasım ayının 15'inde Diyarbakır'da açacağız. Diyarbakır'da Kasım ayının 15'inde açmamızın nedeni Mezopotamya Gurme Günleri olacak. Bizde Mezopotamya Gurme Günleri'ne valiliğin özel konuğu olarak gideceğiz ve mağazamızı da bölgedeki tüm diğer katılımcıların göreceği bir ortamda hepsinin katılımıyla hizmete açacağız inşallah. Mağazalarımızda biliyorsunuz yeni ARGE çalışmalarımız sonucunda yeşil çay çeşitlerinde Matcha, Detoks, Matchalatte, hediyelik gurme çay ve yeni çıkaracağımız Farabi, Ayasofya, Başkent zaten vardı, Diyarbakır, Keyif Çayı gibi çeşitli çaylarımızda raflarda yerini alacak ve tüketicilerimizin beğenisine sunulacak" ifadelerini kullandı. - RİZE

ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı
ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı

24 Ekim, Çaykur, Mayıs, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ÇAYKUR 2021 yaş çay sezonunu kapattı - Son Dakika
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