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Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu

23.10.2021 10:38

Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu Toptancıların girmediği mahalle şimdilerde ürünleriyle adından söz ettiriyor 5 yıl önce deneme olarak başladılar, mahalle ekonomisine can suyu oldular Manisa'nın üzümüyle ünlü ilçesi bugünlerde cennet elmasıyla da ön plana çıkıyor Askıdaki...

Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu

Toptancıların girmediği mahalle şimdilerde ürünleriyle adından söz ettiriyor

5 yıl önce deneme olarak başladılar, mahalle ekonomisine can suyu oldular

Manisa'nın üzümüyle ünlü ilçesi bugünlerde cennet elmasıyla da ön plana çıkıyor

Askıdaki cennet elmaları kartpostallık fotoğraflar oluşturdu

MANİSA - Manisa'nın çekirdeksiz Sultani üzümüyle ünlü Alaşehir ilçesinde 5 yıl önce tarımına başlanan cennet elması şimdilerde bölge için önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Tarımına başladığı günlerde toptancıların girmediği ve ürünlerin dalında çürüdüğü mahalle şimdilerde cennet elması üretimiyle adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesi, üzüme alternatif olarak tarımı yapılan ürünlerle de öne çıkmayı başarıyor. İlçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıl önce deneme amaçlı tarımına başlanan cennet elması, şimdilerde mahalle için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Özenle dalından toplandıktan sonra gerek evlerin bahçelerinde gerekse de özel seralarda kurutmaya bırakılan cennet elmaları 45 gün bekledikten sonra kurutulmuş şekilde pazar ve marketlerdeki yerini alacak. Sindirimi kolaylaştırmasıyla bilinen meyve İngiltere, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de talep görüyor.

Üretime başladığı ilk dönemlerde toptancıların uğramadığı ve meyvelerin çürüdüğü mahalle şimdilerde cennet elması üretiminde adından söz ettirerek önemli bir yere geldi. Öte yandan cennet elması üretimi mahalleye de hem istihdam hem de gelir kaynağı oldu. İlk başlandığı dönemlerde yaş cennet elmalarını 50 kuruş gibi fiyata satan üreticiler şimdilerde 6 liraya satabiliyor. Kurutulmuş cennet elmalarında ise bu yıl kilogramı 60 liralık bir fiyattan toptancılara satılması bekleniyor.

"5 yıl önce başladığımızda tüccar bahçelere girmiyordu, şimdi 8 ton üretiyoruz"

5 yıl önce başladıklarında toptancıların mahalleye uğramadığını ve ürünlerin çürüdüğünü ancak vazgeçmediklerini söyleyen üretici Melek Yılmaz şimdilerde 8 tonluk üretim kapasitesine kavuştu. Yılmaz, "Bunu 5 yıldır yapıyoruz. Arkadaşlarımız soyuyor daha sonra bağlama işlemi yapılarak tellere asılıyor. 45 gün kadar asılı kaldıktan sonra kuruyor. Kasalanarak paketleniyor ve toptancılara gönderiliyor. 5 yıl önce başladığımızda tüccar bahçelere girmiyordu ve çürümeler meydana geliyordu. Para da etmiyordu. İlk yıl 40 kilogramı soyarak kuru yaptım. Sonra 1 tona çıkardık. Aşamalı aşamalı çoğaltarak geçen yıl 8 tona kadar çıktık" dedi.

"Kadın girişim ruhunu da canlandırarak ürüne katma değer kazandırıyoruz"

40 kilogramlık üretimle başladıklarını ve şimdi ise 800 metrekarelik alanda kurutma işlemi yapıldığını söyleyen üretici Dursun Uysal, ürünlerini İngiltere ve Kıbrıs'a da gönderdiklerini söyledi. Uysal, "40 kilogram ile başladığımız serüvende 50 metrekarelik seramızı şu anda 800 metrekareye çıkardık. Burada 60-70 ton kapasiteli cennet elmasını alarak kurutabiliyoruz. Kurutulmuş cennet elmasını geçen yıl yurtdışına da göndermeye başladık. İngiltere ve Kıbrıs'a gönderdik. Çoğunluğunu da iç piyasada değerlendiriyoruz. Ablalarımızın el emeği ve kadın girişim ruhunu da canlandırarak ürüne katma değer katarak piyasada değerlendiriyoruz. Kuru incirin apayrı bir pazarı var dünya pazarında ancak bu da kuru incire eş değer bir ürün olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kapasiteyi arttırarak üretimi sürdürdüklerini belirten Uysal, "Kapasiteyi arttırarak devam ediyoruz. İşimiz bu, iş edindik. Ürünlerimizi piyasada değerlendiriyoruz. Bahçede ürünün toplanması, buraya getirilip hijyenik bir şekilde baş kısmını ayrı bir grup alıyor, ayrı bir grup soyumunu yapıyor. Biz de burada asarak kurutarak 45 günde kurutulmuş meyveyi sunuyoruz" diye konuştu.

Sindirimi ve hazmı kolay bir ürün olduğunu belirten Uysal, "Sonuçta iyi bir ürün, iyi bir değeri var. Kalsiyum açısından geniş, hazmı kolaylaştıran bir meyve. Kuru inciri yiyen yaşlı insanlar takma dişlerini kullanamıyorlar. Bunu yediklerinde ise hiçbir şikayetlerinin olmadığını söylüyorlar. Sindirimi ve hazmı çok kolay bir ürün" diye konuştu.

"Bu seneki hedefimiz 8 ton civarında kuru cennet elması üretmek"

Kurutulmuş cennet elmasının henüz piyasaya çıkmadığını ancak bu yıl toptancılara kilogramda en az 50 ile 60 lira arası bir fiyattan satılabileceğini belirten Dursun, "Kurusu daha piyasaya çıkmadı ancak sonuçta maliyet hesapları yaptığımızda kilogramda 60 lira gibi bir beklenti içerisindeyiz. Bu seneki hedefimiz bizim 8 ton civarında kuru cennet elması üretmek. Dış talebin ne olacağı belli değil. Biz bunu ihracatçılar aracılığıyla gönderiyoruz. İç piyasadaki potansiyel gayet iyi. Dış piyasaya gönderemesek de iç piyasada tüketilen bir ürün. 5-6 yıllık esnaflarımız var sürekli onların tedarikçiliğini yapıyoruz" dedi.

"Gelir açısından da mahalle halkına çok büyük katkı sağladı"

Kurutulmuş cennet elmasının üretiminde kilogramda 45 lira gibi bir maliyet olduğunu söyleyen üretici Recep Kılıç, "Güzel bir tonaja sahip olduk. Bu konuda daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Her zaman daha da kaliteli ürün ortaya çıkaracağız. Bu sene aparat sistemiyle asarak daha kaliteli bir ürün ortaya koymak istiyoruz. Geçen yıl Almanya için bir çalışmamız oldu. Bu yıl da yine aynı şekilde yurtdışına çalışmalarımız devam edecek. 5 yıl önce bu kadar yaygın değildi. Mahalle arasında 3-5 kasa herkes kendi çapında üretim yapıyordu. Gelir açısından da mahalle halkına çok büyük katkı sağladı. Önceleri 50 kuruşa satılan cennet elması 6,5 lira gibi bir değer kazandı. Bu seneki toptan fiyatı 50 liranın altına düşünmüyoruz. Şu an zaten 40-45 lira arası bir maliyet bedeli var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dalında asılı cennet elmaları gerek rengi gerekse görselliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kurutulmuş cennet elmaları yaklaşık 45 gün sonra market ve pazarlardaki yerini alması bekleniyor.

Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu

Alaşehir, England, Kıbrıs, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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