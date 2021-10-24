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Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi - Son Dakika

Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi

24.10.2021 10:34

- Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi Denizcilik Lisesi öğrencilerinin ilk eseri; "Kontess" oldu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi bünyesindeki gemi yapım atölyesinde genç denizciler ilk...

- Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi

Denizcilik Lisesi öğrencilerinin ilk eseri; "Kontess" oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi bünyesindeki gemi yapım atölyesinde genç denizciler ilk eserleri olan 15 metre boyundaki tekneyi tamamlayarak sahiplerine teslim etti.

Okul öğrencileri ve Jalem Turizm işbirliğinde gerçekleşen projede "Kontess" isimli motor yatın teslimatı için mini bir tören düzenlendi.

Ayvalık'ta ilki gerçekleştirilen kamu- özel tekne yapım projesinin devir teslim töreninde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Liman Başkanı Fırat Çengel, belediye meclis üyeleri Ali Jale ve Merih Arslan, Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Müdürü Veli Tuncay, Jalem Tur kurucusu Eşref Jale, ilçenin tanınmış işadamları Ali Nazlı, Mehmet Babayiğit, okulun usta öğreticileri ile teknenin yapımında görev alan öğrenciler hazır bulundu.

7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan tekne hakkında firma yetkilisi Ali Jale'den brifing alan Kaymakam Yaman, Ayvalık'ta özel sektör ile okul öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje ile okulun gemi yapımı atölyesinde ortaya çıkarılan ilk teknenin son derece kusursuz olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, asıl geliri turizm ve zeytincilik alanından elde eden ilçede farklı işkollarında da yeni gelir kapılarının açılması adına gerçekleşen projenin gemi yapımı sektörüyle de ek gelir kapısı olabilmesini temenni etti.

Proje ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da, iki yıl önce Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan gemi yapım atölyesinin ilk meyvesini vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pandemi sürecindeki yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen özel sektör işbirliği ile inşa edilmesiyle kurdukları hayallerin gerçekleştiğini kaydeden Müdür Bahadır, "Ayvalık'ta yapılan bir tekneyi denize indiren ilk resmi kurum olmak bizim bir düşümüzdü. Bugün bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu çalışmada emeği geçen okul yöneticilerimiz, alan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, öğrencilerimize ve sektörün temsilcilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisi Ayvalık'ımıza kazandırdığı için bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki Teknik Genel Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün ilk teslimatımızı yapıyoruz. İnşallah devamı gelir" dedi.

Gemi yapımı için özel sektöre çağrı

Ayvalık'ta deniz turizmi ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Jalem Turizmin sahibi Gemi İnşa Mühendisi Ali Jale ise, iki yıl önce Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi'nin gemi yapım atölyesini hizmete soktuğunda burada bir eser ortaya çıkarmak istediklerini vurgulayarak, "Pandemi döneminde turizm alanındaki işlerimize ait temponun aşağıya inmesiyle okul yönetimiyle kafamızda oluşturduğumuz düşünceyi paylaştık. Okul yönetimi de bu düşüncemize olumlu yaklaşınca, protokol imzaladık. Bu protokol ile birlikte bugün burada gördüğünüz 'Kontess' isimli 15 metrelik motor yatı burada imal ettik. Bu imalat sırasında okuldaki mesleki alan öğretmenleriyle, usta öğreticiler bizlere bilgi ve deneyimleriyle destek verdi. Öğrenciler projede yer aldı. Bugün burada okulun 1 numaralı imalatını teslim almış bulunuyoruz. Bu son derece değerli bir şey. Çünkü bu atölye Kuzeye Ege Bölgesi'nde sayılı atölyeden biri. Ben buradan özel sektöre de çağrı yapıyorum. Biz burada bu atölyede öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrencilerle birlikte bu eseri ortaya çıkardık. Gelsinler ve belki de bunun daha iyisini yapabilirler. Onlara da çağrımdır. Gelip atölyeyi kullanabilirler. Devlet buraya müthiş bir yatırım yapmış. Bu yüzden de bu atölyenin kullanımı ve değerlendirilmesi çok önemli. Biz çok güzel bir 7 ay geçirdik. Nice güzel projelere.." diye konuştu.

Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi
Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi

milli eğitim bakanlığı, Denizcilik, Ayvalık, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta denizcilik lisesi öğrencilerinden ilk gemi - Son Dakika Ekonomi


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