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Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar - Son Dakika

Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar

01.11.2021 11:03
Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen şehirleri arasında bulunan Denizli'den 2022'de 5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen şehirleri arasında bulunan Denizli'den 2022'de 5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan 9'uncu şehri olan Denizli'nin bu yıl 9 ayda gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36'lık artışla 2 milyar 449 milyon dolara ulaştı. Denizlili ihracatçılar en çok ABD, Almanya, İtalya ve Fransa'ya ürün gönderdi.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Memişoğlu, AA muhabirine, kentteki firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ihracatı arttırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Tekstil sektörünün, istihdama ve ihracata yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye için stratejik öneme haiz olduğuna işaret eden Memişoğlu, katma değeri yükseltecek projelere odaklandıklarını dile getirdi.

Hazır giyim-konfeksiyon ihracatında geçen yılın tamamına ait rakamları geride bıraktıklarını belirten Memişoğlu, "Denizli'de 9 aylık dönemde 1 milyar 243 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleşti. İlimizin katma değerli ihracat ürünlerine verdiği önem gün geçtikçe artıyor. İlimizin kilogram başına ihracatı ortalama 2,05 dolar. Bu rakam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ise kilogram başına 10,5 dolar şeklinde gerçekleşti. Bu hepimizi mutlu eden bir gelişme. Tabii giyim ihracatı arttıkça kilogram başına ihracat değeri de artacaktır." dedi.

???????"Rekorlar kırmaya devam ediyoruz"

Denizli'de genel ihracat rakamlarının da mutlu edecek seviyelerde olduğunu kaydeden Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Normalde 2020'de 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2020 ihracatımız 2019 ihracatına göre salgına rağmen 0,25 puan üstündeydi. Salgına rağmen artı bir rakamla ihracatı kapatmak Denizli için önemli bir değerdi. Bu sene de rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Geçen yılın eylül ayında 323 milyon dolarla bugüne kadarki aylık en fazla ihracat rekorumuzu kırmıştık. Bu rekorumuz artık geride kaldı. Mesela Ağustos ayında 451 milyon dolarla ihracat rekorumuz vardı. Bu sene Eylül ayında da 421 milyon dolarlık ihracatla güzel bir rakam yakaladığımızı düşünüyorum. 12 aylık dönemi ele alırsak 4,2 milyar doları geçen bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu da 2021 yılı için yıllık ihracat hedeflerimizin arttırmamızı sağladı. Kendimize şu anda yıllık 4,5 milyar dolarlık bir hedef koyduk."

Memişoğlu, Denizli'nin yıl sonunu ihracat yapan şehirler arasında 8'inci sırada kapatmayı hedeflediğini anlatarak, "Biz 2020 yılı ihracat rakamlarını 9'uncu ay itibariyle yakalamıştık. Yılın geri kalanında üstüne artı bir rakam gelecek inşallah. Bu sene 4,5 milyar dolar hedefimizi gerçekleştirirsek ki öyle görünüyor, inşallah 2022 yılı kendimize 5 milyar dolar yıllık ihracat hedefi koyduk." ifadelerini kullandı. ???????

Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar
Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar
Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar
Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar
Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar

İhracatçılar Birliği, İhracat, Denizli, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Denizli tekstil ihracatçılarının 2022 hedefi, 5 milyar dolar - Son Dakika
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