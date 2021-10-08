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Emine Erdoğan: "Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici" - Son Dakika

Emine Erdoğan: "Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici"

08.10.2021 17:37

Emine Erdoğan: "Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici" -"Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz" -"Sürdürülebilir kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olacaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi...

Emine Erdoğan: "Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici"

-"Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz"

-"Sürdürülebilir kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olacaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sürdürülebilir kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Halkbank tarafından düzenlenen 'Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınmanın kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olacağını söyledi.

"Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz"

Kadın girişimciliğinin destekleniyor olmasının umut verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Ekonomik ve sosyal güçlenme birbirini tetikleyen unsurlar. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi sadece para kazanmakla kalmamalıdır. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli unsurdur. Kadınların güçlenmesi donanımlı olması toplumu şekillendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasıyla mümkün olacaktır. Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.

Dünyayı şekillendiren kişilerin girişimciler olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Dünyamızı şekillendiren kişiler girişimcilerden oluşuyor. Kadınların girişimcilik ekosistemde yer alması bu açıdan önem arz ediyor. Kadınların girişimcilikte var olmasıyla dünyamıza bir kadın eli değmiş olacak. Kadınlar bu ekosistemde üretici ve tasarımcı olarak yer almalı. Kadınlar tasarlayan, karar veren tarafta olursa kendilerine ait değerler bütününü iş ortamına taşıyacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimizde üretim anlayışının tamamen değişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim"

Dünyada iklim krizi gibi önemli bir konu olduğuna da değinen Emine Erdoğan kadınların hayatı, dünyayı kadın fikriyle yeniden yorumlamasının faydalı olacağına dikkat çekti. Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadele en önemli konu haline geldi. Küresel ısınmanın görülmemiş seviyeye gelmesinin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Değişmesi gereken bizler ve yaşantımızdır. Zihinsel ve endüstriyel değişime ihtiyaç var. Son yıllarda artan yangınlar, seller ve aşırı hava olayları tüm dünyada yıkıcı sonuçlara sebep oluyor. İklim krizi ve yetersiz kaynaklar, savaşlardan daha çok insanı yerinden edecek. Tüm bunlar kaynaklarımızın hızla tükendiği anlamına geliyor. Tabiatın imdat çığlığını duymalıyız. Kadınların da eşit şekilde yer aldığı ekonomi dünyası kaynakları daha adil kullanacaktır. Kadınlar gelecek nesillerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını daha iyi gözetecektir. Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde kriz ve afetlerde kadınların büyük bir güce dönüştüğünü birçok kez gördük. 'Sıfır Atık Projesi' en çok kadınlarda karşılık buldu. Çevreye sıfır zarar ilkesiyle büyüyen şirketler kadınların eseri olacaktır. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim. Hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim" ifadelerini kullandı.

Pandeminin getirdiği sorunlardan ve kadın çalışanlara etkisinden de söz eden Emine Erdoğan, "Pandemi birçok alanda sarsıcı etki oluşturdu. Bu olumsuz etkiler en çok ekonomide oldu. Bu gibi krizlerin olumsuz etkileri kadın ve erkeklerde eşit olmuyor. Kadınlar daha fazla etkileniyor. Aile içindeki görev paylaşımındaki adaletsizlik, işini evinden yürütmeye çalışan kadınların yükünü artırdı. Küresel krizlerin atlatılmasında hem sosyal hem ekonomik iyileşme için yeni politikalar üretmemiz gerekiyor. Ülke olarak yaşlılardan engelli bireylere kadar kimseyi geride bırakmayan insani yaklaşımımız tarih sayfalarına geçecek düzeydedir. Şimdi tüm dünya ekonomiyi ayağa kaldırmanın yeni yolunu arıyor. İnanıyorum ki güçlü Türk kadınlarımız bu hedeflere ulaşmak için öncü işler yapacaktır. Güçlenen her kadının dünyanın tüm kadınlarına katkı sağlayacağına inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Emine Erdoğan: Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici
Emine Erdoğan: Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici
Emine Erdoğan: Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici
Emine Erdoğan: Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emine Erdoğan: 'Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan: "Kadın girişimciliğin desteklenmesi umut verici" - Son Dakika
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