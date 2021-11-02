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Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye'de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye'de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyor

02.11.2021 12:28
Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye'de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyor

Enerjisa Enerji ve Brisa'nın iş birliği kapsamında şimdiye kadar devreye alınan 8 adet hızlı elektrikli şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar tamamıyla hızlı şarjı destekleyecek şekilde 17 adede çıkarılması hedefleniyor.

Enerjisa Enerji ve Brisa'nın iş birliği kapsamında şimdiye kadar devreye alınan 8 adet hızlı elektrikli şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar tamamıyla hızlı şarjı destekleyecek şekilde 17 adede çıkarılması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ve Türkiye genelinde 251 lokasyonda 468 soketli araç şarj istasyonu ağıyla en hızlı şarj istasyonu haline gelen Eşarj ile lastik sektörü lideri Brisa arasında, 2019 yılında anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Brisa, seçili hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik mağazalarında elektrikli araç şarj istasyonları açmaya başladı. Bugüne kadar İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana illerindeki Brisa Otopratik mağazalarında toplam 8 adet istasyon hizmet vermeye başladı.

Brisa ve Eşarj, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir ihtiyaç olan bu istasyonların sayısını gerçekleştirilen yeni anlaşmayla yıl sonuna kadar 17 hızlı istasyona çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'deki hibrit ve elektrikli araç sayısının son dönemdeki yükselişi sonrasında taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşma dahilinde, hizmet verilen lokasyon sayısının önümüzdeki günlerde Mersin, Ankara, Amasya ve Diyarbakır illerindeki Otopratik noktalarının da eklenmesi ile 17 adete, varolan soket sayısının yaklaşık 50 adede çıkarılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, artan elektrikli araç sayısının bu anlamdaki hizmet ağının da artışına sebep olduğunu ifade ederek, "Daha önce de belirttiğimiz üzere, 2030 yılına kadar karbon salımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimize özellikle geliştirdiğimiz iş birliklerinin sağladığı katkı ile adım adım ilerliyoruz. Brisa ile bu alanda gerçekleştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz iş birliğimiz bu anlamdaki kırılım noktalarından biri. Hatta, bizce çarpan etkisine sahip. Pandeminin etkilerinin oldukça sert şekilde hissedildiği 2021 yılında, 150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Brisa Üst Yöneticisi Haluk Kürkçü de değişen tüketici alışkanlıkları ve mobilite alanındaki yeni ihtiyaçlarla birlikte çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydederek, "Bu kapsamda sektörümüzde mobilite dönüşümünde öncü olma hedefimizle, Eşarj ile elektrikli araçlar için şarj çözümü sunmak üzere güçlerimizi birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Enerjisa, Tragger, Enerji, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji ve Brisa, Türkiye'de elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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