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Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor - Son Dakika

Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor

07.10.2021 13:51

Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor Konya'da gazaltı kaynak telleri üretimi yapan Orweld, Türkiye'de yüzde 10 olan pazar payını, yeni yatırımlar ve teknoloji ile ürün çeşitliğini artırarak yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyor.

Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor

KONYA - Konya'da gazaltı kaynak telleri üretimi yapan Orweld, Türkiye'de yüzde 10 olan pazar payını, yeni yatırımlar ve teknoloji ile ürün çeşitliğini artırarak yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyor.

Orweld Kaynak Telleri, gelişen Dünya'da sanayinin en yaygın kullanılan kaynak tüketim malzemesi olan gazaltı kaynak tellerinde, yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerinin ihtiyaç duydukları özelleştirilebilir hizmetleri sağlıyor. 2019 yılı 2. çeyrekte üretime gazaltı kaynak teli olarak başlayan firma, 8 bin 500 ton olan yıllık üretim kapasitesini kısa vadede yeni makine parkuruyla 12 bin tona yükseltecek. Devam eden yeni üretim tesisiyle ürün çeşitliliğini artırarak kaynak sektöründe yurtiçinde ve yurtdışında taleplere karşılık vermek isteyen Orweld, yeni üretim tesisinde gazaltı kaynak teli üretiminde yıllık 30 bin ton hedefliyor. Türkiye'de pazar payı yüzde 10 olan firma, yeni yatırımlar ve teknoloji ile ürün çeşitliğini artırarak yüzde 20'lere ulaşmak istiyor. Orweld, otomotiv sektörü, savunma sanayi, makine üreticileri, tarım makinaları sektörü, inşaat sektörü, kaynak teli tüketimi yapan bütün bölümler, tersanelere hizmet veriyor.

"Yeni yapacağımız yatırımlarla 25-30 bin tona kadar çıkacağız"

Firmanın Satış Müdürü Duygu Elibol, gazaltı kaynak telleri üretimi yaptıklarını belirterek, "SG2 ve SG3 gazaltı kaynak telleri üretimi yapıyoruz. Bunu ilk başlarda aylık 300 ton gibi bir kapasiteyle başladık, şuanda 700 tona çıktık. 7 bin 500 - 8 bin ton bir kapasiteyle üretim yapıyoruz. Talepler doğrultusunda tozaltı kaynak telleri üretimine de başladık. Sektörde bunlar da çok kullanılıyor. Bu şekilde üretimimizi devam ettirmekteyiz. Yeni makine parkurlarımız ve yeni yatırımlarımızla biraz daha üretim kapasitemizi yukarı çıkarıp talepleri daha iyi karşılayacağımıza inanıyorum. Üretim kapasitemiz her geçen yıl artış sağlıyor. Şuanda 7 bin 500 - 8 bin arasında değişiyor. Yeni yapacağımız yatırımlarla bu 25-30 bin tona kadar çıkacak. Diğer ürünler de mesela tersanelerde gemi sektöründe, gemi inşaatlarında özlü teller kullanılıyor. Şuanda özlü tele doğru bir yönelme var. Özlü tel üretimimiz de başlayacak. Bunun yanında yine vazgeçilmez elektrot var kaynak sektöründe. Elektrot üretimimiz olacak, bu şekilde yelpazeyi genişleterek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir firmayız fakat kaliteli ve hızlı bir giriş yaptık"

Türkiye'nin Dünya piyasasında ilk 5'te olduğunu belirten Elibol, "Bu da Avrupa ülkelerinin artık gazaltı kaynak teli üretmediği daha performanslı teller ürettiği için Türkiye biraz daha tercih ediliyor. Fiyat avantajımız da olduğu için ve ihracatla alakalı yurtdışı satışlarla biz de elimizden geleni yapabiliyoruz. Türkiye içerisinde de yüzde 10'luk bir pasta payı alıyoruz bu noktada ve ilk 5'e girebiliyoruz. Yeni bir firmayız fakat kaliteli ve hızlı bir giriş yaptık. Ürün yelpazemizi genişleterek büyüme hedeflerimiz var. Kapasite artırımı, düşük maliyetlerde rekabetçi ortam sağlayarak müşterilerimize daha iyi uygun fiyatta kaliteli bir ürün ürütmek, şuandaki hedeflerimiz arasında bunlar var. Önceliğimiz kalite, hep kaliteye odaklandık. Yani Ar-Ge çalışmalarımız kendi içimizdeki çalışmalarımız, müşterilerden gelen geri dönüşler, istekler o doğrultuda hedefimiz daha iyi yerlere getirmek" diyerek konuştu.

Çin ve Uzakdoğu ülkelerinin ilk sıralarda olduğu kaynak teli üretiminde artan konteyner fiyatları ve pandemi döneminde birçok Uzakdoğu ve Avrupa ülkesinin ağır etkilenmesinden dolayı Türkiye'nin kalitesi, fiyat avantajı talep oluşturdu.

Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor
Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor

Türkiye, İnşaat, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gazaltı kaynak teli üretiminde Türkiye'de yüzde 20 pazar payı hedefliyor - Son Dakika
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